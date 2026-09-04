爭取追加預算給台電 龔明鑫：燃料成本增1200億只要了700億補貼

經濟部爭取台電追加預算711億元，經濟部長龔明鑫表示，拿預算懲罰台電真的沒道理，台電因此次中東戰事吸收的燃料成長高達1200億元，但追加預算只要了700億元，呼籲各界支持。

台電台中電廠新燃氣機組1、2號機近日同步運轉中，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫前往視察。

龔明鑫致詞時表示，台電為國家貢獻良多，不管是物價穩定還是供電能力，但卻遭汙名，經濟部希望台電今年能獲得追加預算撥補，「拿預算來懲罰台電真的是沒有道理，因為今年中東戰事台電所吸收的成本是1200億，但是他們只追加了700億而已」，其他部分則靠自我調節，因此要請大家支持台電的追加預算。

卓榮泰也為台電追加預算發聲，他表示，從俄烏戰爭到中東衝突以及美國關稅的衝擊，台灣的消費者物價指數（CPI）年增率還能維持在2.07％，這在全世界看起來是非常難得的，台電及中油承接了很多國家賦予的責任，因此也該給予更多的關懷，行政院已向國會提出6076億元的追加預算，其中「很大部分是在為我們的國營事業加油」。

台電董事長曾文生也說，台電做了非常久的物價消波塊，把通膨擋在第一排，台灣的通膨主要來自於輸入性通膨，能源及黃小玉價格波動是造成台灣通膨最主要的原因，而台電已經扛了很多年。

曾文生說，「如果可以的話，我們非常希望有更多的國會議員了解台電這幾年做了哪些工作」，能對台電同仁表示支持與鼓勵，也讓台電同仁有更好的待遇，「就是在台積電跟台電的選擇時候，依然選擇台電」。