台中電廠新燃氣雙機同步滿載 10月起拆除兩部燃煤機

台中火力電廠新燃1號機、2號機4日同步100％滿載發電，台電同時宣布，既用燃煤1、2號機組10月起正式拆除工程，按照既定規畫兌現減煤承諾及能源轉型，並於2034年達成台中電廠無煤供電目標。

台中電廠新燃氣1號機今年5月已接受調度，預計9月底正式商轉；新燃氣2號機正進行測試運轉，預計10月接受調度，目標明（2027）年3月商轉。

行政院長卓榮泰、經濟部長龔明4日一同前往台中電廠視察，台電董事長曾文生表示，最近這幾天看到這兩部新的燃氣機組同時滿載時，心裡非常高興，從2020年決標歷經6年終於完成兩部燃氣機組的工程。

曾文生表示，當初承諾台中市政府及市民的2026年以前，要拆除1、2號燃煤機組已經發包完成；拆機組需要申請的執照，台電已提出申請，期待地方政府儘快審查，希望可以儘快拿到拆除許可並動工。

曾文生同時表示，在拆1、2號燃煤機組前會重新檢查一督遍，所有尚可使用的設備會先拆下來當作備品，「因為現在全世界都在搶電力設備」，台電會將手上的電力設備維護好，留作備用。曾文生也強調，「把部分設備拆下來以後，1、2號機組就不會再啟動了，這是台電的承諾」。

經濟部部長龔明鑫致詞時，表達兩個感謝、一個要求及兩個請求。首先感謝卓院長及行政院對於台中電廠推動增氣減煤的支持，更感謝過程中每一位台電同仁克服各項難題，才能完成這項艱鉅的任務。

因應未來用電成長，經濟部已調整用電成長預估，並按照卓榮泰院長指示，更加寬估用電成長，龔明鑫要求台電在一期之外，第二期部分須如期、如質推動。

新燃氣二期計畫部分，台電規劃在既有廠區新建4部高效率燃氣複循環機組，總裝置容量約480-520萬瓩，台電表示，二期計畫目前已通過環評，正積極進行地質改良作業及主發電設備招標作業，也已啟動廉政平台作業，預計2031年到2034年新機組陸續上線，並隨之逐步除役燃煤機組，完成「2034年台中電廠無煤供電」。

台電說明，隨著台中市近年產業及城市蓬勃發展，用電需求持續飆升，2025年用電量近350億度，占全台約15%，已連續7年蟬聯全國用電之冠，因而既有燃煤機組自2019年起，已無法滿足台中在地用電，需仰賴外縣市電力支援。

台電表示，自2017年啟動環保減排工程開始，已投入441億元，升級機組空污防制設備；較2017年迄今，減煤量達739萬噸、減排量超過2.8萬噸，空污排放減幅高達80%。