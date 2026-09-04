快訊

蘋果iOS 27迎重大升級！最受好評的3大AI新功能將登場

自稱經歷人生最驚悚的一天 陳佩琪反覆哭喊：文哲你在哪裡？

商業服務業景氣續復甦 商研院：領先指標升速加快、投資動能轉強

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
商業服務業景氣循環領先指標上升速度加快。聯合報系資料照
商業服務業景氣循環領先指標上升速度加快。聯合報系資料照

商研院4日發布商業服務業景氣循環分析預測，同行指標綜合指數7月持續上揚、領先指標綜合指數也續呈上揚外，上升速度也比以往更加明快。

商研院指出，同行指標綜合指數（CCCIS）拜「批發及零售」持續上季超強的復甦之賜外，今年第二季更有「住宿與餐飲」及「實質不動產及住宅服務」的轉負為正加持，於今年7月持續上揚。

經標準化的同行指標綜合指數為+0.4150個標準差（比3月前勁升了0.2218個標準差），並預測到明年1月可能持續回升到+0.7599個標準差。

5個子指標中，僅剩為「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」與「服務業受僱員工人數」循環指數持續些微下降，顯示景氣循環復甦較前相對穩健。

具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，於今年7月來到+0.9698個標準差（比3個月前上升0.3601個標準差），其上升的速度在今年第二季也比以往更加明快。

細查7個子指標的景氣循環指數，有「商業服務業僱員淨進入」轉負為正。下行子指標從4個減為3個，且3個持續下行的子指標，其降速均明顯減緩。另外，持續上升的3個子指標，其升速均見加快。顯示引領不均衡復甦的分歧已經開始收斂，領先景氣循環指數與擴散指數均指向景氣循環上行走勢，有利於帶動景氣復甦動能的加強與穩定。

商研院指出，這次「民間實質固定資本形成」持續加速上升，「商業服務業僱員淨進入」雖然轉負為正，只增幅仍見微弱。顯示投資動能加強，但就業動能卻相形見弱，顯示企業正進行「人機替換」與資產「重置」的新格局。

其餘「金融及保險業實質GDP」持續加速上升；「商業服務業股價指數」雖持續下降，但降速明顯減緩。顯示金融市場復甦動能逐漸強化之中。「運輸及倉儲業實質GDP」雖持續下降，但降速持平；「服務貿易收支淨額」大幅改善，均有利於帶動商業服務業景氣循環走勢的持續溫和上升。

服務業 景氣 投資

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

商研院：AI 紅利外溢至內需 台灣整體經濟外熱內溫

美股收盤／四大指數收紅 標普500上漲1% Fed沃勒談話緩解升息擔憂

每單位預估配0.138元！00406A年化配息率達17％ 9月1日前要買進

AI熱潮促美國7月貿易逆差擴大 對台創歷史新高

相關新聞

離婚後孩子扶養誰能報？爸陪182天、媽184天 財政部揭認定順序

離婚後夫妻輪流照顧孩子，一年下來爸爸陪182天、媽媽184天，只差2天，報稅時孩子的扶養免稅額到底歸誰？一對離婚夫妻因113年度都申報扶養同一名未成年子女，引發國稅局查核，爸爸認為自己支付較多保險、教育等費用，也實際照顧孩子，至少應該能分一半免稅額，但國稅局最後仍不買單。

爭取追加預算給台電 龔明鑫：燃料成本增1200億 只要了700億補貼

經濟部爭取台電追加預算711億元，經濟部長龔明鑫表示，拿預算懲罰台電真的沒道理，台電因此次中東戰事吸收的燃料成長高達1200億元，但追加預算只要了700億元，呼籲各界支持。

台中電廠新燃氣雙機同步滿載 10月起拆除兩部燃煤機

台中火力電廠新燃1號機、2號機4日同步100％滿載發電，台電同時宣布，既用燃煤1、2號機組10月起正式拆除工程，按照既定規畫兌現減煤承諾及能源轉型，並於2034年達成台中電廠無煤供電目標。

台電：台中電廠是台中市減煤減污最努力的學生

行政院長卓榮泰4日視察台中電廠，台電現場公布一期新燃氣1、2號機首度同步100%滿載發電，也宣布將於10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程，照既有規劃、以具體行動兌現減煤承諾及能源轉型，全力邁向2034年台中電廠無煤供電目標。

全國工會近6,000家保障勞工權益 勞動部提醒依法辦理會務

勞工行使團結權，透過組織及加入工會，藉由集體力量與雇主協商溝通，對於勞動福祉的提升及企業內勞資關係穩定，有很大的幫助。勞動部持續推動及輔導各類型工會成立，鼓勵勞工透過工會凝聚力量，共同維護及提升勞動權益。

全球首例！諾貝爾獎得主瓦謝爾獲台灣就業金卡

台灣攬才再添重量級代表。國發會4日宣布，頒發就業金卡給2013年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel），成為全球首位以諾貝爾獎得主身分取得我國就業金卡的學者，為台灣延攬國際頂尖科研人才寫下新里程碑...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。