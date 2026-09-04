商業服務業景氣續復甦 商研院：領先指標升速加快、投資動能轉強

商研院4日發布商業服務業景氣循環分析預測，同行指標綜合指數7月持續上揚、領先指標綜合指數也續呈上揚外，上升速度也比以往更加明快。

商研院指出，同行指標綜合指數（CCCIS）拜「批發及零售」持續上季超強的復甦之賜外，今年第二季更有「住宿與餐飲」及「實質不動產及住宅服務」的轉負為正加持，於今年7月持續上揚。

經標準化的同行指標綜合指數為+0.4150個標準差（比3月前勁升了0.2218個標準差），並預測到明年1月可能持續回升到+0.7599個標準差。

5個子指標中，僅剩為「住宅服務、水電瓦斯及其他燃料實質消費」與「服務業受僱員工人數」循環指數持續些微下降，顯示景氣循環復甦較前相對穩健。

具有引領商業服務業景氣循環趨勢的「領先指標綜合指數」(LCCIS)，於今年7月來到+0.9698個標準差（比3個月前上升0.3601個標準差），其上升的速度在今年第二季也比以往更加明快。

細查7個子指標的景氣循環指數，有「商業服務業僱員淨進入」轉負為正。下行子指標從4個減為3個，且3個持續下行的子指標，其降速均明顯減緩。另外，持續上升的3個子指標，其升速均見加快。顯示引領不均衡復甦的分歧已經開始收斂，領先景氣循環指數與擴散指數均指向景氣循環上行走勢，有利於帶動景氣復甦動能的加強與穩定。

商研院指出，這次「民間實質固定資本形成」持續加速上升，「商業服務業僱員淨進入」雖然轉負為正，只增幅仍見微弱。顯示投資動能加強，但就業動能卻相形見弱，顯示企業正進行「人機替換」與資產「重置」的新格局。

其餘「金融及保險業實質GDP」持續加速上升；「商業服務業股價指數」雖持續下降，但降速明顯減緩。顯示金融市場復甦動能逐漸強化之中。「運輸及倉儲業實質GDP」雖持續下降，但降速持平；「服務貿易收支淨額」大幅改善，均有利於帶動商業服務業景氣循環走勢的持續溫和上升。