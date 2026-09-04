台電：台中電廠是台中市減煤減污最努力的學生

行政院長卓榮泰4日視察台中電廠，台電現場公布一期新燃氣1、2號機首度同步100%滿載發電，也宣布將於10月正式啟動既有燃煤1、2號機拆除工程，照既有規劃、以具體行動兌現減煤承諾及能源轉型，全力邁向2034年台中電廠無煤供電目標。

台電強調，台中電廠作為台中市減煤減污最努力的學生，亦盼市府支持低空污、高效率的電力建設，共同為台中電力及空品盡心。

會中經濟部部長龔明鑫致詞時指出，因應未來用電成長，經濟部已調整用電成長預估，並再奉行政院指示，更加寬估用電成長，要求台電在一期之外，第二期部分需要如期、如質推動。也由於後續工程推動需要核准，希望地方政府能夠予以支持，並請求立法院支持台電的追加預算。

台電說明，隨著台中市近年產業及城市蓬勃發展，用電需求持續飆升，2025年用電量近350億度，占全台約15%，已連續七年蟬聯全國用電之冠，因而既有燃煤機組自2019年起，已無法滿足台中在地用電，需仰賴外縣市電力支援。為確保產業及民生用電，台電配合政府超前部署推動新建燃氣機組計畫，依既有計畫規劃「空污防制」、「增氣減煤」、「以氣換煤」三階段推動台中電廠減污及無煤化目標。

為兼顧供電穩定與環境友善，台電指出，自2017年啟動環保減排工程開始，已投入441億元，升級機組空污防制設備；較2017年迄今，減煤量達739萬噸、減排量超過2.8萬噸，空污排放減幅高達80%，空污減排率更居全台中市之冠，遠超其他固定汙染源，市府今年亦公布台中2026年第1季空品創歷年最佳，成效有目共睹。

至於新燃氣一期計畫部分，台電表示，新燃氣1號機已於5月接受調度，預計9月底正式商轉；新燃氣2號機正進行測試運轉，預計10月接受調度，目標2027年3月商轉。

新燃氣二期計畫部分，台電規劃在既有廠區新建四部高效率燃氣複循環機組，總裝置容量約480~520萬瓩，目前已通過環評，正積極進行地質改良作業及主發電設備招標作業，也已啟動廉政平台作業，2031年到2034年新機組將陸續上線，並隨之逐步除役燃煤機組，穩健完成「2034年台中電廠無煤供電」。

台電強調，將持續推動機組更新，落實「2034年底前發電無煤化、燃煤機組轉緊急備用、2032年重新檢討緊備機組數量」等台中電廠三大發展目標；電力建設並非一蹴可幾，台電會按照既定目標穩健推動相關投資及計畫，在穩定供電的同時兼顧地方意見及環境友善，盼各界能共同支持能源建設，促進產業民生繼續穩健繁榮發展。

針對外界質疑台電明年燃煤預算較今年多百億元，台電澄清，持續配合政府推動「增氣減煤」，燃煤發電持續下降，燃氣發電量持續增加，明年用煤量將較今年減少近80萬噸，只是因國際平均煤價上漲，因而調升整體預算編列金額。