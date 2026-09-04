快訊

職棒熟面孔參選！昔誠泰強投選新竹市議員 統一標哥瞄準里長

順手帶浪犬看病 女子驚喜發現「命中注定的安排」紅了眼眶秒收編

淡水藥局老闆對工讀女大生下藥「驗出毒品陽性」竟稱：測試藥效

離婚後孩子扶養誰能報？爸陪182天、媽184天 財政部揭認定順序

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
夫妻離婚示意圖。圖／AI生成
夫妻離婚示意圖。圖／AI生成

離婚後夫妻輪流照顧孩子，一年下來爸爸陪182天、媽媽184天，只差2天，報稅時孩子的扶養免稅額到底歸誰？一對離婚夫妻因113年度都申報扶養同一名未成年子女，引發國稅局查核，爸爸認為自己支付較多保險、教育等費用，也實際照顧孩子，至少應該能分一半免稅額，但國稅局最後仍不買單。

這對夫妻在111年離婚，育有一名106年出生的兒子。113年度綜合所得稅申報時，爸爸申報自己及兒子的免稅額共19.4萬元，但媽媽也申報扶養同一名孩子，造成重複列報。

北區國稅局因此剔除爸爸申報的兒子免稅額9.7萬元。爸爸不服，提出銀行存摺、學費繳費單、聯絡簿及醫療費用收據等資料，主張孩子實際由雙方輪流照顧，自己支付的保險費及其他費用也較多，因此應有資格申報扶養。

不過，國稅局調查發現，夫妻先前在法院處理離婚事件時，已協調採取「各自照顧兩周」的方式輪流照顧孩子。依此計算，113年爸爸與孩子實際同居182天，媽媽則為184天。

財政部指出，離婚夫妻各自報稅，卻重複申報扶養同一名子女時，並不是由誰搶先申報就算數，應該先看雙方是否已協議由其中一方申報；若沒有協議，則由監護登記或未成年子女權利義務行使負擔登記的一方列報；再無法判斷時，則比較課稅年度與孩子實際同居天數，最後才綜合雙方提出的實際扶養事證認定。

這起案件也不是單純因為媽媽「多住2天」就取得申報資格。財政部進一步參考法院對親權的判決內容，檢視夫妻雙方實際照顧孩子的情況。

資料顯示，爸爸願意投入資源，替孩子安排多項課程，也會督促孩子完成學習，但因此壓縮部分親子相處時間；媽媽安排的課程較少，平時會親自準備餐食及安排親子活動。

相關評估認為，孩子在心理上的主要依附對象為媽媽，媽媽與孩子具有較全面且密切的日常生活關係，法院最終也將孩子的權利義務行使或負擔酌定由媽媽負責。

爸爸則主張，雙方一年與孩子同居時間只差2天，自己又負擔較多扶養費用，至少應該讓雙方平均申報孩子的免稅額。

不過，財政部認為，父母扶養未成年子女並非只看誰花的錢比較多，除了經濟上的支出，還包括日常生活照顧、教育、身心發展等全面性的保護及教養義務，因此不能只憑支付較多費用，就認定是主要扶養人。

至於一名孩子的免稅額是否能一人一半，財政部也給出否定答案，依現行所得稅規定，每名受扶養親屬的免稅額是全年定額，只能由一個申報戶列報，不能拆分給不同納稅義務人，因為除了免稅額外，還會牽涉子女所得、教育學費、幼兒學前等各項扣除額如何拆分，反而衍生更多爭議。

財政部最後綜合雙方與孩子的同居天數、實際扶養情況及法院判決等資料，認定媽媽與孩子具有較全面且密切的日常生活關係，因此由媽媽申報扶養較為適當，爸爸列報的9.7萬元免稅額遭剔除並無不當，訴願因此駁回。

財政部 離婚 國稅局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

子女結婚 贈與688萬內免稅

夫妻總所得一樣、稅額卻不同！30萬所得放錯人卻要補稅2萬

他賣房5千萬尾款沒拿到 苦等5年解約拿回房子竟要吞罰單

夫妻各自有房婚後只能擇一適用優稅？ 稅務局教你這招能解

相關新聞

離婚後孩子扶養誰能報？爸陪182天、媽184天 財政部揭認定順序

離婚後夫妻輪流照顧孩子，一年下來爸爸陪182天、媽媽184天，只差2天，報稅時孩子的扶養免稅額到底歸誰？一對離婚夫妻因113年度都申報扶養同一名未成年子女，引發國稅局查核，爸爸認為自己支付較多保險、教育等費用，也實際照顧孩子，至少應該能分一半免稅額，但國稅局最後仍不買單。

全國工會近6,000家保障勞工權益 勞動部提醒依法辦理會務

勞工行使團結權，透過組織及加入工會，藉由集體力量與雇主協商溝通，對於勞動福祉的提升及企業內勞資關係穩定，有很大的幫助。勞動部持續推動及輔導各類型工會成立，鼓勵勞工透過工會凝聚力量，共同維護及提升勞動權益。

全球首例！諾貝爾獎得主瓦謝爾獲台灣就業金卡

台灣攬才再添重量級代表。國發會今（4）日宣布，頒發就業金卡給2013年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel），成為全球首位以諾貝爾獎得主身分取得我國就業金卡的學者，為台灣延攬國際頂尖科研人才寫下新里程碑。

富邦集團捐款100萬美元助尼泊爾賑災 蔡明忠：拋磚引玉號召各界援助

尼泊爾邊境喜馬拉雅山區日前發生嚴重冰川崩塌洪災，迄今造成尼泊爾超過千人罹難、逾4千人失蹤，眾多民眾流離失所，亟需國際社會伸出援手。富邦集團秉持全球公民責任，持續關注國際重大人道危機，今日宣布共計捐款100萬美元投入尼泊爾賑災，將分別捐助中華民國紅十字會及臺灣世界展望會，支持災區救援及安置工作，協助當地居民因應災後挑戰。

陳冲：G-20財長會議聯合公報難產 應是「新廣場協議」角力的觀察指標

新世代金融基金會董事長陳冲今(4）日以「終將攤牌的金融戰」為題撰文指出，本周G-20財長會議聯合公報難產，應是「新廣場協議」角力的觀察指標；我們不必信賴用鉛筆寫的承諾，但也不要忽略國際情勢鴨子划水的變化，至於萬能政府有無戰略高度，還是我們最期待的。

美國7月對台灣貿易逆差創歷史新高 今年來逆差暴增逾80% 因AI採購熱

美國7月貿易逆差大幅擴大，創2025年初以來最高，主要反映電腦及其他科技設備進口激增。尤其值得注意的是，美國上月對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。