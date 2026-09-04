離婚後孩子扶養誰能報？爸陪182天、媽184天 財政部揭認定順序

離婚後夫妻輪流照顧孩子，一年下來爸爸陪182天、媽媽184天，只差2天，報稅時孩子的扶養免稅額到底歸誰？一對離婚夫妻因113年度都申報扶養同一名未成年子女，引發國稅局查核，爸爸認為自己支付較多保險、教育等費用，也實際照顧孩子，至少應該能分一半免稅額，但國稅局最後仍不買單。

這對夫妻在111年離婚，育有一名106年出生的兒子。113年度綜合所得稅申報時，爸爸申報自己及兒子的免稅額共19.4萬元，但媽媽也申報扶養同一名孩子，造成重複列報。

北區國稅局因此剔除爸爸申報的兒子免稅額9.7萬元。爸爸不服，提出銀行存摺、學費繳費單、聯絡簿及醫療費用收據等資料，主張孩子實際由雙方輪流照顧，自己支付的保險費及其他費用也較多，因此應有資格申報扶養。

不過，國稅局調查發現，夫妻先前在法院處理離婚事件時，已協調採取「各自照顧兩周」的方式輪流照顧孩子。依此計算，113年爸爸與孩子實際同居182天，媽媽則為184天。

財政部指出，離婚夫妻各自報稅，卻重複申報扶養同一名子女時，並不是由誰搶先申報就算數，應該先看雙方是否已協議由其中一方申報；若沒有協議，則由監護登記或未成年子女權利義務行使負擔登記的一方列報；再無法判斷時，則比較課稅年度與孩子實際同居天數，最後才綜合雙方提出的實際扶養事證認定。

這起案件也不是單純因為媽媽「多住2天」就取得申報資格。財政部進一步參考法院對親權的判決內容，檢視夫妻雙方實際照顧孩子的情況。

資料顯示，爸爸願意投入資源，替孩子安排多項課程，也會督促孩子完成學習，但因此壓縮部分親子相處時間；媽媽安排的課程較少，平時會親自準備餐食及安排親子活動。

相關評估認為，孩子在心理上的主要依附對象為媽媽，媽媽與孩子具有較全面且密切的日常生活關係，法院最終也將孩子的權利義務行使或負擔酌定由媽媽負責。

爸爸則主張，雙方一年與孩子同居時間只差2天，自己又負擔較多扶養費用，至少應該讓雙方平均申報孩子的免稅額。

不過，財政部認為，父母扶養未成年子女並非只看誰花的錢比較多，除了經濟上的支出，還包括日常生活照顧、教育、身心發展等全面性的保護及教養義務，因此不能只憑支付較多費用，就認定是主要扶養人。

至於一名孩子的免稅額是否能一人一半，財政部也給出否定答案，依現行所得稅規定，每名受扶養親屬的免稅額是全年定額，只能由一個申報戶列報，不能拆分給不同納稅義務人，因為除了免稅額外，還會牽涉子女所得、教育學費、幼兒學前等各項扣除額如何拆分，反而衍生更多爭議。

財政部最後綜合雙方與孩子的同居天數、實際扶養情況及法院判決等資料，認定媽媽與孩子具有較全面且密切的日常生活關係，因此由媽媽申報扶養較為適當，爸爸列報的9.7萬元免稅額遭剔除並無不當，訴願因此駁回。