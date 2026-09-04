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全球首例！諾貝爾獎得主瓦謝爾獲台灣就業金卡

經濟日報／ 記者洪安怡／即時報導
國發會主委葉俊顯頒發就業金卡予2013年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Prof. Arieh Warshel）。國發會提供
國發會主委葉俊顯頒發就業金卡予2013年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Prof. Arieh Warshel）。國發會提供

台灣攬才再添重量級代表。國發會今（4）日宣布，頒發就業金卡給2013年諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel），成為全球首位以諾貝爾獎得主身分取得我國就業金卡的學者，為台灣延攬國際頂尖科研人才寫下新里程碑。

此次由國發會主委葉俊顯親自頒卡，國科會副主委陳炳宇、陽明交通大學校長林奇宏等人也出席觀禮。

國發會指出，瓦謝爾教授與Martin Karplus、Michael Levitt於2013年共同獲頒諾貝爾化學獎，得獎理由為「發展複雜化學系統之多尺度模型」。他在1970年代開創結合量子力學與古典力學之多尺度模擬方法，使電腦得以模擬酵素催化等生物分子反應，為今日電腦輔助藥物設計、酵素催化機制研究與蛋白質工程ㄉㄚ共同基礎，並被視為「計算結構生物學」開創者。

瓦謝爾自1976年起任教於美國南加州大學，目前為該校特聘教授，也是美國國家科學院院士。今年應陽明交大國際半導體產業學院院長陳冠能邀請，獲聘為該院榮譽講座教授，未來將深化與台灣在人才培育、半導體及關鍵科技領域的交流合作。

國發會指出，瓦謝爾與台灣學研界淵源深厚。他早年指導的博士生黃鎮剛返台後，與楊進木、黃憲達共同投入研究所籌設與發展，促成交通大學、現為陽明交大於2001年成立國內首座生物資訊研究所，替台灣生物資訊人才培育奠定基礎。

葉俊顯形容，就業金卡如同專屬的「台灣VIP通行證」，來台灣就像回自己家一樣方便，也希望瓦謝爾持續與我國學研及產業界分享專業經驗。計算化學研究需要強大運算能力與生醫應用，而台灣具備AI算力、半導體及新藥研發優勢，期待未來雙方有更深合作。

國發會表示，就業金卡是政府針對國際高階人才推出的攬才制度，具備職涯自主、稅務優惠、家庭團聚、長期居留及通關便利等優勢。持卡人可自由尋職、轉職或創業，符合條件者並可享薪資所得及海外所得相關稅務優惠。

國發會指出，就業金卡大幅縮短永久居留所需年限，符合一定條件之全球頂尖人才，最快居留一年即可申請永久居留，入境時亦可依規定使用快速查驗或自動查驗通關。

國發會強調，攬才政策不只在於把人才「請進來」，更重要的是提高其長期留台意願。後續將持續透過Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心，提供從來台申辦、工作到生活的一條龍服務，並協調相關部會強化子女教育、金融及居住等配套，吸引更多國際頂尖人才選擇台灣。

諾貝爾 就業金卡 陽明交通大學

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