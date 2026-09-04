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富邦集團捐款100萬美元助尼泊爾賑災 蔡明忠：拋磚引玉號召各界援助

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

尼泊爾邊境喜馬拉雅山區日前發生嚴重冰川崩塌洪災，迄今造成尼泊爾超過千人罹難、逾4千人失蹤，眾多民眾流離失所，亟需國際社會伸出援手。富邦集團秉持全球公民責任，持續關注國際重大人道危機，今日宣布共計捐款100萬美元投入尼泊爾賑災，將分別捐助中華民國紅十字會及臺灣世界展望會，支持災區救援及安置工作，協助當地居民因應災後挑戰。

富邦集團董事長蔡明忠表示，此次尼泊爾洪災造成重大人員傷亡，許多家庭失去家園。富邦集團秉持「人飢己飢，人溺己溺」精神，在重大災難發生時積極投入關懷與協助，此次將共計捐款100萬美元投入尼泊爾賑災，期盼透過實際行動支持國際人道救援工作，協助受災人民度過難關，同時也希望拋磚引玉，號召各界共同加入援助行列。

富邦金控董事長蔡明興表示，天災無情，但人間有愛。災區目前仍有許多民眾亟待救援與安置，並面臨醫療照護、民生物資及安全飲水等迫切需求。富邦集團將捐助支持中華民國紅十字會及臺灣世界展望會賑災工作，希望透過專業公益組織的國際救援經驗與在地合作網絡，讓資源能夠迅速投入最需要的地方，期盼為災區提供實質協助。

富邦集團表示，長期致力於落實企業社會責任，不論國內外發生重大天然災害或突發事件，均秉持人道關懷的初心，積極投入救援與公益行動。近年來，無論是2024年花蓮地震、2025年丹娜絲颱風及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災害、日本熊本震災重建，富邦皆在第一時間伸出援手，以實際行動善盡全球企業公民責任。面對此次尼泊爾災情，富邦也期盼匯聚更多資源與力量，共同支持災區救援與後續復原，協助災區居民早日重建家園。

尼泊爾 富邦 蔡明忠

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