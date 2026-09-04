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黃之鋒恐遭重判 行政院：港版國安法侵蝕民主自由
針對媒體關切香港民運人士黃之鋒近日恐遭判重刑一事，行政院發言人李慧芝今（4）日表示，中國及香港政府近年以「港版國安法」打壓民主、人權及言論自由，導致香港原有的民主自由及司法獨立受到嚴重侵蝕。
李慧芝指出，政府呼籲中國及香港政府停止政治打壓，釋放遭不當拘押的民主人士，並保障香港人民應有的基本人權及言論自由。
李慧芝強調，香港民主自由遭到侵蝕，也再次凸顯台灣唯有堅定捍衛主權、強化國防安全，才能守護得來不易的民主自由。
她表示，行政院已於昨（3）日提出追加預算案，內容包括強化國防作戰能力，以及調升戰鬥部隊加給等措施。面對當前國際及區域情勢，李慧芝呼籲立法院正視提升國防安全及推動國防自主的急迫性，儘速審議通過相關追加預算。
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