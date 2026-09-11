預立遺囑不是人生的句點，中國信託銀行陪你為將來做更完善規劃

隨著AI浪潮帶動經濟，國人財富持續成長，然而高齡化、少子化與單身、頂客等家庭結構改變，加上資產橫跨不動產、股票、基金、保險甚至企業股權，如何按照個人意願分配，同時兼顧父母奉養、子女照顧與老後安排，已成為當前財富管理的重要課題。中國信託銀行（簡稱中信銀行）日前舉辦「遺囑寫作課」，邀請在法律及實務上都有豐富經驗的蘇家宏律師協助解析遺囑與繼承實務，透過遺囑樣本產生器，協助降低民眾啟動傳承規劃的門檻，進一步將遺囑、信託與全資產健診納入完整的財富管理架構。

遺囑怎麼寫？先理解法定繼承與特留分

根據中信銀行觀察，許多人已經意識到傳承的重要性，但往往不知道如何開始。蘇家宏律師指出，如果沒有預立有效遺囑，遺產原則上將依民法規定的法定繼承順位與應繼分進行分配，最終結果未必完全符合本人期待。因此，若對資產分配已有明確想法，及早透過遺囑表達意願，是傳承規劃的重要基礎。

實際著手規劃時，還必須注意「特留分」。蘇家宏律師說明，特留分是法律保障特定繼承人可主張的最低份額，因此財產並非完全能依個人意願任意分配。此外，遺囑也不是寫下「房子給誰、存款給誰」就結束，除了盤點現有的不動產、存款、股票等資產外，也應將未來可能新增或減少的財產項目納入考量，並定期檢視與更新遺囑內容，以降低日後執行時產生爭議的風險。更重要的是，指定適任的遺囑執行人，不僅能確保遺囑內容獲得有效落實，也有助於將來繼承程序順利進行，使遺產分配與繼承作業能迅速及圓滿完成。

換言之，遺囑不只是一份法律文件，更像是一張傳承規劃的施工圖；內容愈完整，後續執行才愈有依據。

中信銀行邀請蘇家宏律師解析遺囑與傳承安排，提前規劃財產分配與照顧，讓愛不變成爭產。 圖／中國信託銀行 提供

除了「分給誰」，還要思考「如何被使用」

然而，寫下遺囑只是跨出傳承規劃的第一步。例如，希望留下一筆資產照顧年邁父母，透過遺囑指定財產後，接下來仍要思考：這筆資產未來如何管理？如果希望每月固定支付醫療費或長照費用，又該如何安排？同樣地，若想把資產留給未成年子女，也要考量由誰管理、何時交付，以及如何降低一次取得大額財產可能衍生的管理風險。

中信銀行表示，這正是遺囑需要進一步結合信託等金融工具的原因。透過信託，可事先規劃資產管理及給付方式，例如按月支付生活費、醫療照護或長照支出，讓財產不只是完成所有權移轉，更能按照原本設定的目的持續運用。

對上有父母、下有子女需要照顧的家庭而言，傳承因此不能只考慮單一工具，而應從家庭成員、資產結構與未來需求出發，思考遺囑、信託、保險等工具如何搭配，將「分配財產」進一步延伸為「管理財產」。

從盤點到分配，中信銀行把傳承規劃變簡單

想進一步安排財富傳承，首先得盤點：自己究竟擁有哪些資產？隨著家庭財富累積，資產往往分散於銀行存款、股票、基金、保險、不動產甚至企業股權等不同項目。因此，中信銀行藉由「全資產健診」協助客戶盤點資產全貌，作為後續分配與傳承規劃的基礎。

但盤點之後，如何將想法進一步轉化為具體安排，對許多人而言仍有門檻。為此，中信銀行推出「遺囑樣本產生器」，將原本複雜的傳承規劃拆解成四個步驟，讓使用者可以在線上依序完成基本資料、資產分配、遺囑信託及喪葬安排。其中，從確認繼承人與應繼分比例、列出資產配置，到思考未成年子女或其他照顧對象的信託安排，系統在每個步驟都搭配相關知識說明，協助使用者一邊操作、一邊釐清傳承規劃的重點。完成後，系統還會產出「遺囑安排總覽」及專屬「遺囑樣本」，作為後續預立遺囑及進一步諮詢的參考。

「遺囑樣本產生器」不只是將整套流程數位化，還把原本牽涉法律、資產與家庭需求的複雜問題，轉化為一套可以循序操作的流程。讓使用者可以先透過工具整理自己的想法，再銜接全資產健診與相關金融服務，讓數位工具成為啟動傳承規劃的入口。

從財富累積走向財富傳承，金融服務再進化

隨著國人財富持續累積成長，財富管理的課題也因應人生各階段需求而向後延伸。過去著重的是投資、資產配置與退休準備；進入傳承階段後，如何讓不同類型的資產能順利移轉，並且按照原本設定的目標持續發揮作用，則成為另一項重要課題。

長期陪伴高資產族群規劃傳承，中信銀行深知，沒有一套適用所有家庭的標準答案。不同的家庭結構、資產型態與照顧需求，都需要更貼心的安排。這也使得銀行的角色從原本協助客戶累積與管理財富，進一步延伸整合了數位工具與金融服務，全方位協助客戶將資產、家庭與傳承需求納入規劃。

透過「遺囑樣本產生器」，中信銀行降低了傳承規劃的門檻，讓民眾能更早開始盤點資產、梳理需求，將難以啟動的傳承課題轉化為可逐步落實的行動。對中信銀行而言，財富管理不只著眼於資產的累積與增值，更重要的是陪伴客戶走過不同人生階段，讓財富能被妥善管理、有效傳承。

中信銀行深耕理財專業人才培育，致力打造完整的理財顧問陣容，臺灣理財顧問認證協會（FPAT）於日前舉辦國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®, CFP®）授證典禮，中信銀行持證人數領先金融同業，除累計558位CFP®，亦擁有584位高齡金融規劃顧問師、341位家族信託規劃顧問師、657位RFA退休理財規劃顧問，展現中信銀行深耕專業，並以國際標準打造客戶信賴的金融服務。

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