快訊

南部終於出太陽了 雨帶卡在北台灣…專家示警4縣市留意強降雨

紐時Quiz｜美加貿易戰鬥嘴、常見蔬菜被專家嫌棄別再吃

聯準會理事談話降升息疑慮！台股開高一度強彈近750點 台積電領軍搶回5日線

美國7月對台灣貿易逆差創歷史新高 今年來逆差暴增逾80% 因AI採購熱

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國商務部公布，美國上月對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。圖為高雄港進出口貨櫃，本報系資料照片，記者劉學聖／攝影
美國商務部公布，美國上月對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。圖為高雄港進出口貨櫃，本報系資料照片，記者劉學聖／攝影

美國7月貿易逆差大幅擴大，創2025年初以來最高，主要反映電腦及其他科技設備進口激增。尤其值得注意的是，美國上月對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。

美國商務部周四（3日）公布的數據顯示，美國7月貿易逆差擴大24.4%，達到886億美元，創下2025年3月以來最大逆差，主要受到電腦、半導體及相關零組件進口激增的推動，而這些產品與人工智慧（AI）基礎建設擴張密切相關。

美國7月出口下降2.1%，至3,107億美元；進口則增加2.8%，至3,993億美元。其中一大重點是，資本財進口大增11.4%，創下1,403億美元的歷史新高，反映出美國市場對電腦、電腦周邊設備及半導體與AI伺服器的強勁需求，也凸顯出企業正為AI展開投資競賽，而AI也是目前推動美國經濟成長的重要力量。

美國對與台灣的單月貿易逆差也創下紀錄，達207億美元，由於台灣是美國的半導體重要供應地，反映相關貿易大增。彭博報導指出，美國對台灣的貿易逆差創下自今年2月以來最大增幅。

美國商務部的報告顯示，美國今年1月到7月對台灣的商品貿易逆差累計達到了1,278.48億美元，較去年同期暴增80.6%；相較下，美國對中國大陸的貿易差額則縮減近30%，降至912.18億美元。

此外，美國對墨西哥、越南、泰國、南韓及馬來西亞的貿易逆差同樣創下歷史新高。

美國商務部長盧特尼克先前已表示，政府正在研擬新的、針對半導體的關稅措施。與此同時，美國最高法院2月的裁決，以及7月針對60個貿易夥伴推出的替代性關稅，持續重塑美國的貿易政策。

儘管美國與加拿大的貿易戰仍在持續，美國對加拿大的貿易逆差卻縮小至32億美元。

美國 歷史 美國商務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI熱潮促美國7月貿易逆差擴大 對台創歷史新高

AI 熱爆！韓8月出口額年增近七成 記憶晶片價格飆漲成關鍵因素

貝森特：G20聯合公報難產「全因大陸扯後腿」不願面對龐大貿易逆差

美半導體關稅再起 經濟部長：赴美投資可享2.5倍豁免配額

相關新聞

半導體關稅 我爭最惠待遇…經長：持續協助台商赴美布局

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，正研擬對半導體加徵新關稅。行政院昨（3）日回應，台美簽署的投資備忘錄（MOU）中，已取得半導體232關稅優惠，將積極爭取落實既有的最惠待遇，確保業者權益。

數位地下經濟財部盯上 明年啟動研究計畫

財政部盯上數位地下經濟。隨著共享經濟、虛擬通貨等新型態經濟活動日益活絡，地下經濟樣態也更複雜，財政部明年將啟動研究計畫，研議稅制、稅政解方。外界認為，虛擬貨幣、地下金融等沉痾許久的租稅「化外之地」，將是首波緊盯對象。

美國7月對台灣貿易逆差創歷史新高 今年來逆差暴增逾80% 因AI採購熱

美國7月貿易逆差大幅擴大，創2025年初以來最高，主要反映電腦及其他科技設備進口激增。尤其值得注意的是，美國上月對台灣貿易逆差達到207億美元，創下歷史新高。

美國對無人機課徵新關稅 台廠觀察：中長期利多

美國對無人機課徵的新關稅3日生效，業界普遍認為，美國政策短期可能增加部分進口成本，但中長期仍有利於具備非紅供應鏈、國際認證及量產能力的台灣廠商。

無人機採購 編列559億

行政院昨（3）日通過今年度追加預算6,076億元，其中強化國防經費編列1,457億元，納入濱海監偵型無人機等三項無人載具計畫，共編列559億元。若預算通過，可望給予產業更大信心。

防杜洗產地 經濟部三面向並進

PCB暨載板大廠欣興捲入產品生產地爭議，經濟部次長賴建信昨（3）日表示，針對個案，尊重司法調查結果，「非紅供應鏈」是重要趨勢，經濟部將持續從輔導、規範及管制三面向並進，一方面協助業者做好盡職調查與產品溯源，另一方面也提醒廠商確實遵循原產地認定及標示規範，避免因產地認定或標示不當衍生法律責任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。