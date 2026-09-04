防杜洗產地 經濟部三面向並進
PCB暨載板大廠欣興（3037）捲入產品生產地爭議，經濟部次長賴建信昨（3）日表示，針對個案，尊重司法調查結果，「非紅供應鏈」是重要趨勢，經濟部將持續從輔導、規範及管制三面向並進，一方面協助業者做好盡職調查與產品溯源，另一方面也提醒廠商確實遵循原產地認定及標示規範，避免因產地認定或標示不當衍生法律責任。
經濟部長龔明鑫表示，個案進入司法程序，須由業者與檢調單位釐清。不過他提醒，台灣對於實質轉型與附加價值率判斷，只代表依台灣法規的認定結果；相關產品若出口至美國，是否符合美方原產地規範，最終仍須由美國海關依當地標準認定。
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