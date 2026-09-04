銷售穩定幣 免課營業稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（3）日發布解釋令，營業人銷售《虛擬資產服務法》所定的虛擬資產及穩定幣，非屬營業稅課稅範圍。

《虛擬資產服務法》是今年7月22日發布實施，明定穩定幣發行依據，並強化虛擬資產服務商（VASP）監理，金管會陸續訂定子法，財政部昨日亦針對相關稅制發布解釋令。

財政部指出，依營業稅法課稅原則，支付工具或儲蓄保值等投資工具，不具消費性質，其移轉非屬營業稅課稅範圍，不課徵營業稅。

由於虛擬資產服務法規定的虛擬資產，例如比特幣、乙太幣等，是以用於支付或投資目的者為限；穩定幣也是一種虛擬資產，屬多用途支付工具，因此，營業人銷售這類虛擬資產，不課徵營業稅。

觀察國際間與台灣營業稅制相近國家或地區，例如日本、新加坡、南韓、印尼、英國、德國、加拿大、歐盟、澳洲、紐西蘭等，已將虛擬資產定性為支付工具或金融服務，其交易亦不課徵營業稅，我國作法與國際趨勢一致。

財政部另外提醒，虛擬資產服務商若依《虛擬資產服務法》第6條規定，為他人提供虛擬資產交換等相關服務，收取服務費或手續費，就屬銷售勞務，仍應依法課徵營業稅。

另針對非同質化代幣（NFT），因非屬《虛擬資產服務法》所定的虛擬資產，營業人銷售NFT或持以與他人交換貨物或勞務，亦屬銷售勞務，應依法課徵營業稅。

財政部說明，NFT是表彰價值具有特定性及不可替代性的數位資產或商品，例如表彰特定藝術品、收藏品或不動產等，因此銷售NFT視為銷售勞務行為，仍應課徵營業稅。

穩定幣 營業稅 財政部

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