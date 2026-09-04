無人機採購 編列559億
行政院昨（3）日通過今年度追加預算6,076億元，其中強化國防經費編列1,457億元，納入濱海監偵型無人機等三項無人載具計畫，共編列559億元。若預算通過，可望給予產業更大信心。
無人機預算中，國防部規劃，今年先編列138億元，主要支應無人艇先期採購及現勘等作業，明年度再編421億元，籌獲首批百艘無人艇及4萬架無人機。
行政院長卓榮泰表示，「國家安全不能等，國防預算不能等，國防自主也不能等」，希望透過強化國防預算，帶動國內無人機產業量能及技術投資，建立非紅供應鏈所需科技能力，滿足國軍無人載具需求，提升國防自主戰略目標。
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