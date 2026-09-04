無人機採購 編列559億

今年瓊斯盃出現一個錯愕結果。菲律賓大勝中華藍，整體戰績較佳，卻無緣晉級；中華藍則因地主保障制度取得晉級資格。「贏的淘汰、輸的晉級」之所以引發爭議，不是沒有規則，而在於規則為特定參與者設計例外；當例外凌駕一般規則，侵蝕的不只是公平感，更是制度公信力。

2026-09-04 00:25