半導體關稅 我爭最惠待遇…經長：持續協助台商赴美布局

經濟日報／ 記者洪安怡余弦妙／台北報導
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，正研擬對半導體加徵新關稅。美聯社
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，正研擬對半導體加徵新關稅。美聯社

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，正研擬對半導體加徵新關稅。行政院昨（3）日回應，台美簽署的投資備忘錄（MOU）中，已取得半導體232關稅優惠，將積極爭取落實既有的最惠待遇，確保業者權益。

盧特尼克日前接受外媒專訪，宣稱美方將祭出半導體關稅政策，並稱台灣將宣布300億美元對美投資。

台美MOU針對半導體關稅優惠
台美MOU針對半導體關稅優惠

經濟部長龔明鑫昨日表示，儘管美方後續232條款將如何課稅，目前尚未正式公布，但依先前台美簽署的MOU，台企赴美投資設廠，可享當地投資產能2.5倍的進口免稅額，政府會持續協助企業赴美布局。

依台美MOU，赴美投資業者，建廠期間可取得未來產能2.5倍的關稅豁免配額，量產後，亦可取得1.5倍的豁免配額。

龔明鑫舉例，假設台灣廠商在美國投資產能規模為100，原則上可有250的進口免稅額度；目前包括電子五哥、半導體廠商等，都已有能力自行前往美國投資，政府正與電電公會（TEEMA）合作規劃科技園區、生產聚落，協助供應鏈及中小企業共同赴美布局。

龔明鑫表示，科技園區目的是讓較缺乏海外布局能力的供應鏈廠商、中小企業可一起進駐，在園區內彼此支援，政府也會協助與美國地方政府溝通，爭取協助。

至於美方新一輪關稅究竟是針對國家或個別企業課徵，龔明鑫坦言，美國對232條款的最終課稅方式尚未公布，目前仍待美方說明。不過，從赴美投資者可取得2.5倍進口豁免額度來看，按此邏輯推論，較可能是以個別企業為基礎。

龔明鑫表示，台廠主要生產基地仍會留在台灣，但因整體市場需求快速擴張，美國產能也將同步增加。

半導體 關稅 美國商務部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美半導體關稅再起 經濟部長：赴美投資可享2.5倍豁免配額

美擬對半導體加徵新關稅 政院：台灣爭取落實232最惠待遇

美擬加徵半導體關稅 政院：續確保台美MOU優惠待遇

美國證實要推半導體關稅！台灣再投資最高9500億 網酸：主委又加碼

相關新聞

史上新高！政院追加預算6,076億 挹注中油、台電共4,000億元

行政院會昨（3）日通過今年度中央政府總預算追加預算案，歲出追加6,076億元，寫史上最高，歲入則增加828億元。其中對中油補貼加上增資，合計超過3,300億元，亦編列711億元補貼台電凍漲電價。合計中油、台電獲財務支持約4,000億元，占大宗。

無人機採購 編列559億

行政院昨（3）日通過今年度追加預算6,076億元，其中強化國防經費編列1,457億元，納入濱海監偵型無人機等三項無人載具計畫，共編列559億元。若預算通過，可望給予產業更大信心。

半導體關稅 我爭最惠待遇…經長：持續協助台商赴美布局

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，正研擬對半導體加徵新關稅。行政院昨（3）日回應，台美簽署的投資備忘錄（MOU）中，已取得半導體232關稅優惠，將積極爭取落實既有的最惠待遇，確保業者權益。

防杜洗產地 經濟部三面向並進

PCB暨載板大廠欣興捲入產品生產地爭議，經濟部次長賴建信昨（3）日表示，針對個案，尊重司法調查結果，「非紅供應鏈」是重要趨勢，經濟部將持續從輔導、規範及管制三面向並進，一方面協助業者做好盡職調查與產品溯源，另一方面也提醒廠商確實遵循原產地認定及標示規範，避免因產地認定或標示不當衍生法律責任。

名家觀點／從球場例外看全球規則之變

今年瓊斯盃出現一個錯愕結果。菲律賓大勝中華藍，整體戰績較佳，卻無緣晉級；中華藍則因地主保障制度取得晉級資格。「贏的淘汰、輸的晉級」之所以引發爭議，不是沒有規則，而在於規則為特定參與者設計例外；當例外凌駕一般規則，侵蝕的不只是公平感，更是制度公信力。

數位地下經濟財部盯上 明年啟動研究計畫

財政部盯上數位地下經濟。隨著共享經濟、虛擬通貨等新型態經濟活動日益活絡，地下經濟樣態也更複雜，財政部明年將啟動研究計畫，研議稅制、稅政解方。外界認為，虛擬貨幣、地下金融等沉痾許久的租稅「化外之地」，將是首波緊盯對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。