半導體關稅 我爭最惠待遇…經長：持續協助台商赴美布局

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前表示，正研擬對半導體加徵新關稅。行政院昨（3）日回應，台美簽署的投資備忘錄（MOU）中，已取得半導體232關稅優惠，將積極爭取落實既有的最惠待遇，確保業者權益。

盧特尼克日前接受外媒專訪，宣稱美方將祭出半導體關稅政策，並稱台灣將宣布300億美元對美投資。

台美MOU針對半導體關稅優惠

經濟部長龔明鑫昨日表示，儘管美方後續232條款將如何課稅，目前尚未正式公布，但依先前台美簽署的MOU，台企赴美投資設廠，可享當地投資產能2.5倍的進口免稅額，政府會持續協助企業赴美布局。

依台美MOU，赴美投資業者，建廠期間可取得未來產能2.5倍的關稅豁免配額，量產後，亦可取得1.5倍的豁免配額。

龔明鑫舉例，假設台灣廠商在美國投資產能規模為100，原則上可有250的進口免稅額度；目前包括電子五哥、半導體廠商等，都已有能力自行前往美國投資，政府正與電電公會（TEEMA）合作規劃科技園區、生產聚落，協助供應鏈及中小企業共同赴美布局。

龔明鑫表示，科技園區目的是讓較缺乏海外布局能力的供應鏈廠商、中小企業可一起進駐，在園區內彼此支援，政府也會協助與美國地方政府溝通，爭取協助。

至於美方新一輪關稅究竟是針對國家或個別企業課徵，龔明鑫坦言，美國對232條款的最終課稅方式尚未公布，目前仍待美方說明。不過，從赴美投資者可取得2.5倍進口豁免額度來看，按此邏輯推論，較可能是以個別企業為基礎。

龔明鑫表示，台廠主要生產基地仍會留在台灣，但因整體市場需求快速擴張，美國產能也將同步增加。