財部盯上數位地下經濟…專家：從雲端落地 要掌握金流

財政部明年將啟動數位地下經濟相關稅制研究，不具名學者認為，AI時代下，確實可乘AI之勢，順勢掌握流失的稅源，未來要讓數位地下經濟從雲端落地，絕對不能缺少金管會的力量，掌握金流就能掌握稅源。

學者指出，過去地下經濟多以現金交易為主，交易過程不易留下紀錄，因此政府要掌握及整頓並不容易；但數位地下經濟與過去以現金為主的地下經濟不同，最大差異之一就在於「金流」。

傳統現金交易常在交易完成之後，迅速脫離金融系統，查核難度相對比較高。

數位地下經濟則可能透過網路平台、電子支付或其他線上方式進行交易，金流進入數位環境後，反而有機會成為政府掌握經濟活動的重要線索。也就是說，AI時代，數位技術的發展，正好是一大契機。

因此，學者認為，財政部若要進一步掌握數位地下經濟，除了從租稅政策著手，也不能忽略金融體系扮演的角色，若要讓數位地下經濟「從雲端落地」，單靠財政部恐怕不足，金管會的力量不可或缺，兩個部門應從稅務與金融監理兩個面向共同思考，透過跨部會合作，增加政府掌握數位經濟活動的能力。

學者強調，財政部這次決定要將數位地下經濟納入研究，主要也是因為目前小規模營業人開始導入行動支付後，逐漸改善過去傳統現金交易不易查察的漏洞，因此在面對經濟型態與交易型態逐漸數位化，未來如何結合租稅政策與金融監理，可能成為政府降低數位地下經濟規模的重要課題。