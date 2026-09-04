數位地下經濟財部盯上 明年啟動研究計畫

財政部盯上數位地下經濟。隨著共享經濟、虛擬通貨等新型態經濟活動日益活絡，地下經濟樣態也更複雜，財政部明年將啟動研究計畫，研議稅制、稅政解方。外界認為，虛擬貨幣、地下金融等沉痾許久的租稅「化外之地」，將是首波緊盯對象。

財政部指出，台灣地下經濟規模占國內生產毛額（GDP）約15％至20％，較全球平均仍偏高，規劃明年啟動租稅策略研究，鎖定降低數位地下經濟規模的租稅政策，要讓這些地下經濟逐漸浮上檯面。

財政部盯上數位地下經濟

「地下經濟」指經濟活動具附加價值，但未列入國內統計制度例如國民所得或國內生產毛額，且未依法申報相關稅負的合法或非法經濟活動。

由於相關活動未依法申報，不僅可能減少國家稅收，也可能造成租稅不公平。財政部過去致力於掌握攤商等小規模營業人等納稅人之經濟活動，後來因為新冠肺炎疫情，順勢推動電子支付等無現金交易政策，加速掌握經濟交易、有效縮減地下經濟規模。

國際貨幣基金（IMF）、經濟合作暨發展組織（OECD）及EY在2025年的聯合研究發現，各國落實數位經濟課稅、數位支付普及、推行電子發票制度及稅務行政自動化，全球地下經濟規模占GDP比率已由2000年的17.7％，降至2023年的11.8％，但總市值仍高達12.5兆美元，約新台幣400兆元。其中，亞太地區及新興國家地下經濟規模占GDP比率約15％至26％；相關研究估計，台灣約在15％至20％，仍高於全球平均。

近年隨全球經濟數位化趨勢發展迅速，加速共享、網紅經濟、虛擬通貨等數位經濟活動發展，數位地下經濟也成為世界各國競相尋求辦法落地稽查，導入相關稅制。

財政部在明年預算書中首度規劃「經濟數位化趨勢之地下經濟租稅策略研究」，針對降低數位地下經濟規模之稅制及稅務行政策略，蒐集國際組織建議及各國做法，提出適合台灣的政策建議，作為精進相關租稅政策制定的參考。

財政部認為，數位經濟活動快速發展，現行稅制在課稅適用上可能未臻完備或有疑義。尤其數位經濟活動具有樣態複雜、變化迅速等特性，若稅制及稽徵技術無法即時、靈活調整，可能導致稅收流失，並影響稅制及稅負公平性，長期也不利財政收入及經濟發展量能。