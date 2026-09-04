美國對無人機課徵新關稅 台廠觀察：中長期利多

美國對無人機課徵的新關稅3日生效，業界普遍認為，美國政策短期可能增加部分進口成本，但中長期仍有利於具備非紅供應鏈、國際認證及量產能力的台灣廠商。

雷虎科技指出，美國此次針對無人機及關鍵零組件實施新關稅制度，反映美國正進一步將無人機視為國家安全及戰略性產業，並加速建立「美國製造＋可信賴盟友供應鏈」的產業體系。

雖然台灣相關產品原則上仍適用最高15%的關稅待遇，但相較來自中國大陸等國家高敏感性無人機產品可能面臨25%甚至100%的關稅，台灣仍屬美國認定的優惠貿易夥伴。

更重要的是，新制度要求關鍵零組件及技術來源必須符合可信賴供應鏈條件，顯示「非紅供應鏈」已由過去的採購要求，進一步延伸至關稅及產業政策。

漢翔（2634）早於2016年也在美國亞利桑那州設立子公司，2025年完成亞利桑那州坦佩廠房的購置與整修。

其中部分廠區並保留作未來無人機組裝與測試空間，以應對美方對無人機「非紅供應鏈」及在地製造的要求。

無人機國家隊中多數供應鏈廠商，也正透過漢翔等指標企業領軍，與美方洽談或逐步建立雙邊的產製合作模式。