等不到降息劇本 債券布局「棄長改短」

全球債市近日劇烈震盪，美國十年期公債殖利率一度衝上百分之四點八一、逼近市場敏感的百分之五關卡，日本十年期公債殖利率也突破百分之三、創卅年新高。長債價格下跌，也讓過去幾年大舉搶進美債ＥＴＦ（指數股票型基金）、等待降息賺取價差的「債蛙」再受考驗。根據統計，台灣規模最大的兩檔廿年期美債ＥＴＦ，今年一月至八月受益人合計已減少逾十四萬人。

其中，元大美債廿年（00679B）今年一月底受益人仍有卅萬九千餘人，八月底降至廿三萬人，減少將近四分之一；國泰廿年美債（00687B）則由廿二萬人降至十五萬三千人，減少三成。兩檔合計短短七個月受益人少了十四萬一八六二人，八月單月減少超過三千人。

不過，長債失血的另一面，部分短天期美債ＥＴＦ受益人反而增加。以國泰ＵＳ短期公債（00865B）為例，全年增幅逾六成，顯示部分投資人並非完全離開美債，而是不再重押降息的可能。

國泰收益非投等債（00990B）基金經理人陳韻竹表示，預期下半年美國經濟仍具韌性，整體維持溫和擴張，但在聯準會政策立場偏鷹、利率可能維持高檔下，債券布局可關注「短天期、高票息」策略。

投信業者指出，過去幾年不少投資人布局長天期美債ＥＴＦ，看中的就是「先領息、再等降息賺價差」，但今年這套劇本遲遲沒有實現。近期中東衝突再度推升油價與通膨疑慮，主要央行降息空間縮小，市場甚至重新押注升息；日本央行總裁植田和男也表明，本月會議將討論物價上行風險與進一步升息的可能性。

此外，過去日本利率長期偏低，日本壽險、銀行及退休基金是海外債券的重要買家，如今日債殖利率逐步上揚，日本資金留在國內的誘因增加，也讓美債等海外長債少了一股重要支撐力量。

不過，群益ＥＳＧ投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄分析，美伊戰爭持續推升能源壓力，雖造成聯準會升息壓力，但非邁入升息循環的起點，應僅為暫時升息。紐約聯準銀行總裁John Williams則認為，美國長債殖利率走高也是反映美國經濟強韌，以及ＡＩ、資料中心等大規模投資帶來的資金需求。

投信業者認為，對已經等了多年的長債投資人來說，九月債市價格若持續走跌，加上聯準會真的升息，恐怕會有更多「債蛙」會失去耐心，「棄長改短」的現象可能更為明顯。