卓榮泰：公有新建物達近零碳排 提前4年達標

中央社／ 台北3日電
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照

行政院長卓榮泰今天表示，政府推動淨零碳排建築減碳旗艦計畫，其中，公有新建建築物達成能效1級或近零碳建築原定為2030年的階段性目標，如今已在今年提前達標，感謝建築業界相挺，讓具體成果展現。

第34屆中華建築金石獎頒獎典禮今晚舉行，卓榮泰致詞表示，面對極端氣候、環境變遷的挑戰，綠建築、低碳建築以及永續建築已經成為不可或缺的課題，政府也配合2050淨零碳排目標，提出淨零碳排建築的減碳旗艦計畫，其中，第一項是公有新建建築物達成能效1級或近零碳建築，這原定為2030年的階段性目標，但台灣已在今年提前達標。

第二，卓榮泰表示，政府推動老宅延壽，計算每個單案都可以減碳60%到70%，用更快的速度、更小的花費成本，取得一樣非常豐碩的減碳淨零成果。

他也強調，政府依然會持續加強興辦社會住宅，以及推動都市更新帶來的整個城市風貌改變效益。

第三，卓榮泰指出，政府深化綠領人才培育，在大專院校裡面開設淨零碳建築課程，藉由政府跟教育界同時推動，為綠色轉型培養專業人才；第四，希望在2030年達成住宅部門減碳35%的階段性目標。

卓榮泰說，政府政策訂定後，接著依靠立法院修訂各項法律、規章，同時也需要業界共同來支持，讓條文具體落實，如今已經看到具體成果展現。

他提到，近年來人力、營建土石方等問題困擾建築業界，政府已經陸續開放引進更多的有效人力，並且擴充更多營建剩餘土石方去處，後續也會持續興建社會住宅，並且希望透過容積率放寬，公私合作更快速取得有效空間，互蒙其利。

卓榮泰強調，建築是百工百業的火車頭，政府絕對有責任跟能力將火車頭方向引領到正確有效方向，也感謝建築業者配合讓建築朝向更有品質、更有品牌、更有品味的生活環境，讓民眾共享建築業的進步。

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