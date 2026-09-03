台日產業強強聯手！「2026台中市與日本大分縣交流媒合會」盛大登場

深化台日產業交流、鏈結國際商機，台中市工商發展投資策進會、台中市金手獎得獎廠商協進會及台中市產業創新協會攜手舉辦為期2日的「2026台中企業與日本大分縣工業連合會交流媒合會」，3日於台中國際會展中心水湳廳隆重登場。

媒合會開幕式由台中市政府副秘書長張大春代表市長盧秀燕出席，熱烈歡迎日本大分縣訪團遠道來台，現場集結台日產官學界逾百位貴賓及企業代表。

張大春表示，台中擁有完整產業聚落、便利交通及優質生活環境，是兼具產業競爭力與宜居條件的城市，歡迎日本企業深入認識台中、投資台中。

此次透過一對一產業媒合、交流晚宴，以及參訪台中綠美圖、台中軟體園區、大里工業區等重要城市建設與產業基地，促進雙方企業精準對接、深化合作關係，展現台中與日本大分縣攜手拓展國際市場、共創產業新商機的積極行動力。

工策會副總幹事林家興表示，去年工策會率領台中企業代表團赴日本九州大分縣參訪交流，受到大分縣政府及大分縣工業連合會熱情接待，不僅促成雙方產業深入交流，也累積豐碩成果與深厚情誼。

當時雙方許下「今年台中再見」約定，如今順利在經貿新地標台中國際會展中心再次相聚，不僅象徵雙城友誼持續深化，更為後續產業合作開啟嶄新篇章。

林家興指出，日本訪團由大分縣工業連合會會長古手川保正領軍，匯集半導體設備、自動化控制、精密加工、出版印刷、工業耐火材料、化學材料及食品保鮮等多元產業領域。

兩地產業面向具高度互補，透過交流發掘技術合作、供應鏈串聯及市場拓展契機，發揮強強聯手的產業綜效。此次也特別邀請日本九州台灣商會代表團共襄盛舉，期盼進一步擴大台中與九州地區的產業交流網絡。

台中市金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成表示，協進會與大分縣工業連合會的交流情誼已延續10年，雙方自2016年建立互利共榮的友好關係，並透過定期互訪及產業媒合持續深化交流，更於2018年簽署合作備忘錄(MOU)，奠定長期合作基礎。

張瑞成期盼透過此次一對一產業媒合，除了持續深化台中與大分縣企業間的友誼，也能促成更多技術、產品及市場合作，增加雙邊貿易往來，協助企業產業升級並提升全球競爭力。

台中市產業創新協會理事長謝舜星表示，台中與大分縣的產業交流曾因疫情一度中斷，為延續雙方難得的合作情誼，近年積極串聯台中市金手獎得獎廠商協進會與工策會等單位共同推動交流，並於去年重新組團赴大分縣參訪。

此次大分縣訪團回訪台中，象徵雙方產業交流恢復常態化，也期待未來建立更穩定、長久的合作機制，持續促成企業交流與實質商機。古手川保正說，大分縣距離台積電（2330）設廠的熊本僅2小時車程，大分縣的供應鏈也希望打入台積電供應鏈。

工策會指出，交流活動規劃兼具產業對接、城市體驗及文化交流。今天的產業媒合會，由台日雙方企業代表進行一對一商務洽談，針對技術、產品、供應鏈及市場合作等議題深入交換意見，期望將面對面的交流契機進一步轉化為具體合作專案。

工策會更特別安排日本訪團參訪最新文化地標「台中綠美圖」，透過城市文化建設導覽，讓日本貴賓感受台中的建築美學、文化底蘊與城市發展活力。

第二日將安排訪團走訪大里工業區及台中軟體園區等重要產業基地，實地瞭解台中在智慧製造、數位科技、綠色建築及咖啡文創等領域的發展成果，從產業聚落到城市建設，多面向認識台中的產業能量與投資環境，為後續合作創造更多可能。

今日活動貴賓雲集，日本方面包括率團來訪的大分縣工業連合會會長古手川保正、大分縣政府商工觀光勞動部參事城門由人等；台灣方面則有台中市政府副秘書長張大春、經濟發展局主任秘書許瓊華、工策會副總幹事林家興、金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成、產業創新協會理事長謝舜星。

以及日本九州台灣商會總會長賴本勉、中華民國對外貿易發展協會台中辦事處主任吳春見、台中市糕餅公會理事長紀旭東、大漢酵素總經理暨台灣保健聯盟協會理事長黃煒等人共同出席媒合會開幕。

立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔亦於晚間懇親交流活動中出席，向遠道而來的日本各界貴賓表達誠摯歡迎。

工策會攜手產業團體搭建國際交流平台，串聯台中與日本大分縣產業資源，深化台日企業夥伴關係。記者宋健生／攝影

台日企業進行一對一商務洽談，聚焦技術、產品、供應鏈及市場合作，現場交流熱絡。記者宋健生／攝影