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高階晶片及伺服器管制收緊方案 經濟部：準備好了等國安單位協處

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
高階伺服器出口管制加嚴方案，經濟部長龔明鑫表示，可修貿易法或增加管制項目。記者陳儷方／攝影
高階伺服器出口管制加嚴方案，經濟部長龔明鑫表示，可修貿易法或增加管制項目。記者陳儷方／攝影

美國對中國執行科技與高階晶片管制，台灣也正在研擬修法加強AI晶片及伺服器的出口限制，經濟部龔明鑫表示，未來可能透過貿易法修法，或是將相關項目納入既有管制範圍來進行管制，此議題已由國安單位協處中，但經濟部已做好準備。

政府目前正研議比照美國作法，收緊高階AI晶片與伺服器對中國的出口管制，並首度將AI晶片走私納入刑事犯罪範圍。近期也有立法委員呼籲經濟部應修正貿易法，並已擬具貿易法部分條文修正草案，以封堵現行戰略性高科技貨品管制的法律漏洞。

龔明鑫3日在業務會報前受訪時表示，美國對高階伺服器實施出口管制，禁止輸出至中國或某些國家，直接或間接都不行；對台灣而言，出口管制是否加嚴，就看是從貿易法修法著手，或是在管制範圍內增加項目，這些都可以再設計。

龔明鑫並透露目前進度，國安單位針對高階伺服器與AI晶片出口管制正進行跨部會的協處，因為執行單位有經濟部、財政部及其他部會，因此相關節奏會配合並尊重國安單位，但經濟部已經大致做好準備。

晶片 伺服器 國安 經濟部 龔明鑫 貿易法

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