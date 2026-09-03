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欣興洗產地案延燒 龔明鑫：針對出口管制已做好準備

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
欣興電子，圖為楊梅廠區外觀。 記者尹慧中／攝影
欣興電子，圖為楊梅廠區外觀。 記者尹慧中／攝影

欣興（3037）電子捲入「洗產地」疑雲。經濟部龔明鑫3日表示，「洗產地」問題涉及實質轉型與附加價值率判斷，案件已進入司法程序，後續需由檢調單位進一步釐清。

龔明鑫指出，所謂「洗產地」，主要是產品從中國大陸進入台灣或其他國家後，若僅進行簡易加工，未達實質轉型，或附加價值率未達35%，原則上就不能改換原產地標示，以台灣或其他國家產品名義出口美國，否則可能涉及違反相關法令。

針對欣興案，龔明鑫表示，案件已進入司法程序，仍須由業者與檢調單位進一步釐清認定問題。不過他也提醒，台灣對於實質轉型與附加價值率的判斷，只代表依台灣法規的認定結果；相關產品若出口至美國，是否符合美方原產地規範，最終仍須由美國海關依當地標準認定。

而高階晶片或伺服器若經由第三地轉運至中國大陸，涉及的是出口管制問題。龔明鑫指出，美國對部分高階產品設有出口限制，若透過其他國家間接流入受管制地區如中國等，就可能涉及違規。

龔明鑫說明，對台灣而言，出口管制與《貿易法》較為相關，目前國安單位已針對相關議題進行跨部會協處，但執行還涉及財政部及其他部會，整體節奏仍會尊重國安單位安排，但就經濟部而言，「已經都做好準備了」。

龔明鑫 欣興 經濟部 產地

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