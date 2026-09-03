砸1,809億元穩油氣價格 經濟部：民生天然氣、桶裝瓦斯凍漲至年底

中東局勢動盪推升國際油氣價格，政府出手穩物價。行政院院會3日通過經濟部所提4,217.69億元追加預算，用於補貼油氣價差、強化能源供應韌性、提升馬太鞍溪防汛能力；經濟部並宣布，民生用天然氣及桶裝瓦斯價格凍漲至年底。

此次追加預算中，共編列1,809.35億元穩定汽柴油、天然氣及家用液化石油氣價格。其中，補助中油吸收未足額調升油氣價格所需經費1,014.31億元，補助台電至今年8月底能源成本價差711.04億元，補助國內桶裝瓦斯生產業者84億元。

經濟部以汽車每月使用100公升汽油估算，若未透過中油穩定物價，每月油費恐由2,890元增至4,540元，增加1,650元。若沒有石油業者共同吸收漲幅，依國際行情推估，20公斤桶裝瓦斯價格恐由目前766元漲至974元，95無鉛汽油每公升則可能由28.9元最高漲至45.4元。

經濟部表示，透過政府預算補貼油氣價格的作法與亞洲鄰近國家類似，日本、南韓政府也都有對石油業者提供相關價格補貼或補助，補貼後，南韓92無鉛汽油每公升約新台幣43元、日本約33.7元，仍高於台灣目前水準。

除穩定民生物價外，此次預算最大宗將用於改善中油財務結構。經濟部指出，中油目前負債比已高達93%，為充實中油營運資金並強化能源供應韌性，此次預計編列2,338.34億元增資中油，使其有能力持續投入台中廠三期、洲際接收站等能源基礎設施。

至於電價方面，經濟部表示，電價仍由電價審議會多方審酌後決定，但台電的財務與營運情況當然是重要考量因素之一，期盼社會各界共同支持以政府預算補貼全民用電成本，健全台電財務，確保我國穩定供電。

不過，本次追加預算也遭質疑，為何民營的台塑也納入補貼範圍。經濟部長龔明鑫回應，相關補貼主要針對桶裝瓦斯。與一般油氣產品性質不同，桶裝瓦斯主要供國內民生使用，包括小吃攤等，與民眾日常生活及物價穩定高度相關，因此從穩定民生物價角度提供補貼。