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預算有撥補 經濟部：民生用天然氣、桶裝瓦斯凍漲到年底

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部表示，民生用天然氣、桶裝瓦斯凍漲到年底。聯合報系資料照
經濟部表示，民生用天然氣、桶裝瓦斯凍漲到年底。聯合報系資料照

經濟部爭取115年追加預算4217.69億元，並宣布民生用天然氣及瓦斯凍漲至年底，經濟部強調，預算撥補以穩定國內能源價格。

經濟部說明，中油持續落實「亞鄰最低價」原則與「油價平穩機制」，由中油公司吸收大部分漲幅。若沒有中油公司來穩定物價，以汽車每月100公升用量為例，每月油價總花費恐從2890元增加為4540元，增加1650元；不只家庭負擔增加，餐飲等店家更是吃不消。

經濟部表示，編列預算補貼的作法與亞洲鄰近國家雷同，日本與韓國政府均有對石油業者提出相關油氣價格補貼或補助措施，且韓國補貼後92油價約台幣43.0元，日本補貼後92油價約台幣33.7元仍高於我國。

經濟部強調，若無石油業者共同穩定物價，依照國際行情變化桶裝瓦斯20公斤裝恐從766元漲到974元，95無鉛汽油油價恐從28.9元最高漲到45.4元。

經濟部說，預算撥補是政府穩定物價的重要手段，本次追加預算編入油氣瓦斯的補貼費用，所以同時宣布凍漲民生瓦斯、天然氣價格至年底。

電價部分，經濟部表示，經電價審議會多方審酌後決定，其中，台電的財務與營運情況當然是重要考量因素之一，期盼社會各界共同支持以政府預算補貼全民用電成本，除可健全台電財務，持續投注多元電力建設，確保我國穩定供電外，更有助電價審議會審酌穩定電價、民生物價及產業發展。

經濟部指示台電、中油及相關石油業者等配合穩定汽柴油、天然氣及家用液化石油氣價格政策，以緩解對國內民生經濟的影響，因此共編列1809.35億元以補貼價差。其中，補助中油吸收未足額調升油氣所需經費 1014.31 億元，補助台電公司至8月底能源成本價差711.04億元，及補助國內桶裝瓦斯生產業者84億元。

經濟部 預算 天然氣 中油 油價

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