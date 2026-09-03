美半導體關稅再起 經濟部長：赴美投資可享2.5倍豁免配額

美國商務部長盧特尼克受外媒專訪，宣稱美方將祭出半導體關稅政策。經濟部長龔明鑫3日表示，儘管美方後續232條款將如何課稅，目前尚未正式公布，但依先前台美簽署的MOU，台企赴美投資設廠，可享當地投資產能2.5倍的進口免稅額，政府會持續協助企業赴美布局。

依台美合作投資備忘錄內容，赴美投資業者，建廠期間可取得未來產能2.5倍的關稅豁免配額，量產後，亦可取得1.5倍的豁免配額。

龔明鑫舉例，假設台灣廠商在美國投資產能規模為100，原則上可有250的進口免稅額度；目前包括電子五哥、半導體廠商等，都已有能力自行前往美國投資，政府則正透過與TEEMA合作規劃科技園區、生產聚落，協助供應鏈及中小企業共同赴美布局。

針對尚未赴美設廠、可能必須自行吸收新增關稅成本的業者，龔明鑫表示，科技園區的目的，就是讓較缺乏海外布局能力的供應鏈廠商、中小企業可以一起進駐，在園區內彼此支援，政府也會協助與美國地方政府溝通，爭取相關協助。

至於美方新一輪關稅究竟是針對國家或個別企業課徵，龔明鑫坦言，美國對232條款的最終課稅方式尚未公布，目前仍須等待美方進一步說明。不過，從赴美投資者可以取得2.5倍進口豁免額度來看，「如果按照這個邏輯推論」，比較可能是以個別企業為基礎。

AI及半導體需求熱絡，也成為台廠擴大海內外投資的重要推力。龔明鑫指出，原先產業預估全球半導體市場要到2030年才達到1兆美元，但依SEMI（國際半導體產業協會）最新說法，今年就可能達標，2030年更上看2兆美元，而台灣在晶片代工、AI伺服器等領域都是主要生產者，龐大需求下，增加投產勢在必行。

龔明鑫表示，台廠主要生產基地仍會留在台灣，但因整體市場需求快速擴張，美國產能也將同步增加。