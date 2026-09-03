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經濟部追加預算竟補貼台塑桶裝瓦斯 龔明鑫：都是內銷穩定民生物價
行政院會今日通過115年度追加預算，經濟部的補貼經費框列了1809億元，其中包括補貼台塑桶裝瓦斯凍漲緩漲在內，針對國家拿預算補貼民營公司的理由，經濟部長龔明鑫表示，台塑的桶裝與斯都是內銷民生使用，對物價穩定很重要。
行政院編列115年度追加預算，經濟部的補貼有1809億元，其中補貼中油汽柴油、天然氣價格凍漲緩漲的經費1014億元；補貼中油及台塑桶裝瓦斯價格凍緩漲經費84億元；中油調漲電業天然氣價格，補貼台電電價凍漲經費711億元。
由於桶裝瓦斯是自由市場，台塑可以漲價也可以不漲價，或是在液化石油氣成本上漲之際暫時關門不營業、不提供服務。外界質疑，國家拿錢補貼台塑，是否等同把人民的錢拿去資助台塑。
對此，龔明鑫3日在經濟部業務會報前受訪時解釋補貼台塑桶裝瓦斯業務的原因，他表示，桶裝瓦斯是民生使用，民生物價穩定很重要，小吃攤等也都使用桶裝瓦斯，跟汽柴油不同，台塑的汽柴油可以出口，可自行調配，但桶裝瓦斯沒有出口，完全是國內民生使用，這是追加預算也補貼台塑的原因。
國內桶裝瓦斯（液化石油氣）的使用者主要為家庭及小吃店或攤商，市場供應目前以中油占大宗，大約7成，台塑市占率約3成，美伊戰爭2月底開打後，國際能源價格大幅波動，液化石油氣成本也上漲，不過，中油桶裝瓦斯價格維持凍漲，以維持民生物價穩定。
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