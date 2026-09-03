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欣興捲入洗產地風波 經濟部：持續強化溯源、盡職調查

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
欣興捲入洗產地爭議，經濟部尊重司法調查結果。聯合報系資料照
欣興捲入洗產地爭議，經濟部尊重司法調查結果。聯合報系資料照

PCB暨載板大廠欣興（3037）捲入產品生產地爭議，遭檢調搜索，引發外界對「洗產地」問題的關注。經濟部次長賴建信3日表示，針對個案將尊重司法調查結果。經濟部將持續要求並輔導業者落實盡職調查及產品溯源，協助廠商符合國內外相關法規，降低產地認定爭議。

賴建信指出，「非紅供應鏈」是目前重要趨勢，經濟部將持續透過業者輔導及相關指引措施，並視需要透過經貿溝通程序，讓產地認定及供應鏈安全標準更加明確，協助企業掌握相關規範，降低合規成本。

針對防杜產品透過台灣轉口出口，賴建信表示，經濟部也持續與財政部密切合作，強化相關管制措施，避免產品利用台灣進行轉口、出口。

他指出，經濟部自2025年至今已辦理30多場座談會，向業者說明政府政策方向，以及我國原產地認定規則、防杜虛偽產地等相關強化措施，盼透過事前宣導與輔導，協助業者降低違規風險。

賴建信強調，依《貿易法》規定，出口產品產地標示若涉及違規，最重可處300萬元罰鍰，法人也可能面臨停止出口或停止輸出相關產品等處分，情節涉及刑事責任者，亦可能依刑法相關規定處理。

賴建信表示，面對全球供應鏈重組及非紅供應鏈趨勢，經濟部將持續從輔導、規範及管制等面向並進，一方面協助業者做好盡職調查與產品溯源，另一方面也提醒廠商確實遵循原產地認定及標示規範，避免因產地認定或標示不當衍生法律責任。

欣興 經濟部 產地

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