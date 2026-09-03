美擬對半導體加徵新關稅 政院：台灣爭取落實232最惠待遇

美國政府研擬對半導體加徵新關稅，引發市場關注。行政院發言人李慧芝3日表示，美方先前針對產能過剩啟動的301調查，其中半導體相關報告目前尚未出爐；不過，在今年台美雙方簽署的協議中，台灣已取得多項優惠待遇，未來若美方推出半導體232關稅，我方將積極爭取落實既有的最惠待遇，確保台灣業者權益。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）近日表示，川普政府正制定對半導體加徵新關稅的計畫，若企業在美國生產，則可獲得關稅豁免。對此，李慧芝表示，我方持續關注美方政策動向，目前美方先前提出的301產能過剩調查，相關最終結果尚未公布。

李慧芝指出，在今年台美雙方簽署的協議中，台灣已取得多項優惠待遇。未來如果美國推出半導體232關稅，我方也將積極爭取落實已簽署協議中的232最惠待遇，包括配合投資的業者可享有關稅減免，以及配額外的最優惠關稅待遇等。

至於個別企業赴美投資計畫，李慧芝強調，政府將透過台美雙方已建立的制度性溝通機制，協助台灣業者與美方協商，包括個別企業的關稅配額，以及優惠清單的計算與認定等。

李慧芝表示，政府的主要目標，是確保未來美方提出半導體232關稅時，台灣業者可以享有台美雙方已承諾的優惠待遇，降低新關稅措施對台灣半導體業者的影響。