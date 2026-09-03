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推「運動產業」成國家產業戰略 採 SPORTS 六大策略

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
運動部長李洋於行政院會報告，將推動「運動產業」成為國家產業戰略，採取SPORTS六大策略。圖／中華奧會提供
運動部長李洋於行政院會報告，將推動「運動產業」成為國家產業戰略，採取SPORTS六大策略。圖／中華奧會提供

運動部3日說明「2026年至2029年運動產業發展綱領」，依「運動產業發展條例」第6條訂定，是運動部成立後第一部國家級的運動產業政策指引，也是各中央目的事業主管機關推動運動產業發展方向及計畫的共同依據。

運動部表示，綱領以「運動進入生活、生活創造產業、產業支撐永續」為願景，揭示三項發展目標，並透過「SPORTS」六大策略及四年期政策路徑，將運動產業從過去的行政輔導思維，提升為跨部會、跨領域整合推動的國家產業戰略

配合推動「運動產業發展」政策目標，運動部也提出「國民體育法」修正草案，明定各級主管機關應促進運動產業創新、培育人才等，健全運動產業發展，促進多元資金挹注。盼透過運動產業發展及科技應用研究成果，促進產業成長及提升產值。

運動部指出，2025年9月9日運動部成立後，我國運動發展已從單一的體育行政，擴大到全民健康、產業經濟及文化生活等多元面向，綱領據此揭示「運動融入生活與社會」、「運動帶動產業創新與價值鏈」、「運動促進永續與社會韌性」三項發展目標。

綱領並以「SPORTS」六大策略，整合科技、內容、服務與場域，包括：

S智慧運動加值（Smart Sports Solution）深化運動科技與數據應用、P跨域夥伴共創（Partnered Value Co-creation）串聯跨部會及國際合作、O全民運動參與（Open Participation）打造全齡平權的友善場域與多元觀賞體驗。

R健全運動生態系（Robust Sports Ecosystem）健全租稅投資與產業數據治理、T運動人才循環（Talent for Sports Future）銜接競技歷程與產業職涯、S永續運動文化（Sustainable Growth for Sports）推動綠色低碳轉型與運動ESG社會實踐。

運動部提到，綱領規劃「試點、擴大、接軌產業、形成制度與指引」四年期政策路徑，於2026年至2029年間循序推進。

先以場域及活動試點定義需求並建立跨部會、跨領域及跨公私部門溝通平台，再透過運動產業聯盟複製擴散、擴大參與及服務供給，進而將試辦成果轉化為可行商業模式、邁向商業市場並接軌產業，最終形成可全國擴散與長期運作的制度、標準與指引。

運動部強調，運動產業橫跨科技、健康、教育、觀光、文化、金融等不同政策領域，非單一部會所能竟其功，運動部將發揮「運動政策整合者」與「產業發展策動者」角色，偕同經濟部、金管會等跨部會及地方政府合作，建立常態化的跨部會協作機制，並依運動產業發展需求適時滾動調整。

運動 戰略 運動部

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