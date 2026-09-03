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美商務部長稱台灣將宣布新投資 經濟部：已公布新增200億美元
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）透露，台灣將再宣布約200億至300億美元的新投資承諾；經濟部3日表示，經濟部長龔明鑫2日其實已在SEMICON Taiwan 2026場合宣布，最新盤點國內產業界投資規劃，企業已新增200億美元赴美投資金額。
盧特尼克日前接受外媒訪問時證實，美國政府正研擬新的半導體關稅架構，核心方向是將企業赴美設廠、投資與關稅豁免連結，並預告台灣近期將再公布一批新的對美投資承諾，規模約200億至300億美元。
對此，經濟部指出，龔明鑫2日出席SEMICON Taiwan 2026活動，並在美國館開幕場合與美國在台協會（AIT）處長谷立言、美國商務部半導體投資與創新部門主任Bill Frauenhofer同台時，已對外公布最新進度。
龔明鑫2日表示，台美半導體產業夥伴關係愈來愈緊密，企業赴美投資布局已成重要策略；除了原先盤點的350億美元，經濟部再次盤點產業界投資後，新增赴美投資金額200億美元。總規模上看550億美元。
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