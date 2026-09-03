第10屆國家產業創新獎開跑 10月底前受理報名

第10屆「經濟部國家產業創新獎」正式啟動徵選。經濟部產業技術司3日表示，本獎項以「創新與價值創造」為核心，自即日起受理報名至10月30日下午5時止，邀請各界組織、團隊及個人踴躍角逐，挑戰國家級產業創新標竿。

產業技術司說明，本獎項自2011年開辦，每兩年舉辦一屆，歷屆已累計逾2,500件報名，表揚超過400件創新典範，涵蓋企業、大專校院、研究機構、政府單位、跨域團隊及產業傑出人才。

面對智慧化、低碳化及供應鏈重組等全球趨勢，創新已由單一技術突破，進一步邁向跨域整合、場域應用及商業模式轉型。產業技術司表示，為讓不同發展階段及型態的創新成果皆能獲得展現與鼓勵的機會，獎項除規劃「組織類」表揚整體創新策略與轉型成效，並以「團隊類」鼓勵具產業影響力的創新標的，「個人類」肯定長期深耕技術、服務及產學合作的傑出人才。

產業技術司指出，本屆團隊類更依據企業規模增設「中小企業專案組」及「新創企業專案組」，期待進一步發掘兼具創新能力、市場潛力與成長動能的中小微企業優秀團隊。無論是單一組織推動的創新轉型，或由不同組織、跨領域共同完成的創新成果，均有機會成為國家級產業創新典範。

產業技術司表示，參選「國家產業創新獎」不僅是角逐國家級榮譽，也是系統性盤點創新成果的重要契機。參選者可藉由準備與評選過程，重新檢視技術布局、商業模式、人才培育及產業貢獻，掌握自身相較於同業及國內外市場的差異化優勢。

第10屆「國家產業創新獎」徵選作業全程採網路報名；另自9月15日起陸續於嘉義、台南、新竹、高雄、台北及台中辦理六場參選說明會。

產業技術司說明，獲獎者預定於2027年由政府首長公開頒獎表揚，並透過得獎專輯、媒體報導、數位行銷及成果推廣等多元管道，提升品牌能見度與社會信任，向社會各界展現創新實力與產業影響力。