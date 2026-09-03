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自營作業者「勞退自提」 9月起開放線上申辦

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
9月起開放自營作業者線上申辦勞退自提。聯合報系資料照
9月起開放自營作業者線上申辦勞退自提。聯合報系資料照

隨著斜槓族、自由工作者、獨立經營者及自營攤販等多元工作型態的興起，越來越多無固定雇主的「自營作業者」意識到提早規劃退休金的重要性。加上今年勞動基金經營績效亮眼，截至6月底收益率已突破28%，讓「如何參加勞退自提」成為許多職業工會成員高度關注的話題。

考量自營作業者沒有雇主協助提繳退休金，為保障其退休生活，政府自2014年起便開放此類人員可「自願提繳退休金」。參加勞退自提不僅能強迫儲蓄、累積提繳本金，還能享受勞動基金經營績效的分紅；即使面對市場波動，也享有「二年期定存利率」的保證收益，讓退休準備更添保障。

勞動部統計，截至2026年6月底，全國個人自願提繳人數已超過154萬人，成為國人規劃退休經濟來源的重要選擇。其中，自營作業者更是從開放初期的320人，大幅成長至3萬3,774人，顯見社會大眾對於穩固退休財務防護網的需求日益殷切。

過去，自營作業者若要申辦自願提繳，必須親自臨櫃辦理或填寫紙本郵寄，較為耗時不便。為了讓申辦流程更順暢，勞保局自9月起推出「自營作業者線上申辦自願提繳退休金」功能。未來，民眾不需特地跑一趟勞保局，只需在家透過「勞保局e化服務系統」，動動手指即可輕鬆完成申辦。

這項數位服務具備以下三大亮點：

一、24小時隨時辦：支援多元認證方式登入，時間地點不受限，隨時皆可申辦。

二、系統自動檢核：線上填報的資料將由系統自動把關，有效避免因漏填而必須來回補正的困擾。

三、即時通知與網銀串接：受理結果會以電子郵件即時通知。後續辦理自提退休金轉帳代繳，也可直接透過網路銀行設定，全程零紙本、免奔波，省時又便利。

勞動部強調，提撥退休金是一項長期的財務規劃，越早開始提繳，越能發揮「時間複利」的強大效果，讓退休金專戶累積的金額更加豐碩。無論是接案族、創業者還是自營商，都可善用這項即將上線的數位便民服務，為自己的退休生活多做一份準備。

勞退自提 勞動基金 斜槓

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