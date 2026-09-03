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晶片不在美生產就課稅！經部：昨已宣布加碼200億美元 美方代表也在場

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美國商務部長盧特尼克（見圖）指台灣下周將宣布加碼投資美國200億美元，經濟部表示，昨天已在SEMICON TAIWAN美國館開幕儀式場合宣布加碼200億美元投資，AIT處長谷立言、美國商務部半導體投資與創新部門主任Bill Frauenhofer都在場。美聯社
美國商務部長盧特尼克（見圖）指台灣下周將宣布加碼投資美國200億美元，經濟部表示，昨天已在SEMICON TAIWAN美國館開幕儀式場合宣布加碼200億美元投資，AIT處長谷立言、美國商務部半導體投資與創新部門主任Bill Frauenhofer都在場。美聯社

美國商務部長盧特尼克2日受訪時表示，台灣將於下周宣布追加200至300億美元的新投資。經濟部表示，已於2日利用SEMICON TAIWAN（台灣半導體展）美國館開幕儀式場合宣布200億美元的投資案，AIT（美國在台協會）、美商務部代表都有在場。

經濟部表示，部長龔明鑫2日出席SEMICON TAIWAN 2026活動，已於美國館開幕會場，與美國在台協會（AIT）處長谷立言及美國商務部半導體投資與創新部門主任Bill Frauenhofer同台時，當場宣布「台美半導體產業夥伴關係越來越緊密，企業赴美投資布局已為重要策略，經濟部再次盤點產業界投資，企業已新增200億美元赴美投資金額」。

龔明鑫致詞時特別說明台美互相投資的熱絡情形，今年1至7月外資來台投資金額達139億美元，較去年同期成長78%，其中以美光在台債轉股投資75億規模最大，此外，NVIDIA（8月31日）宣布投資聯發科35億美元，顯示國際企業持續看好台灣產業發展。

另一方面，台灣企業赴美投資動能也持續升溫，經濟部於SelectUSA前盤點，今年5月已有20家半導體及AI伺服器相關企業宣布投資美國350億美元，隨著市場訂單持續增加，短短數個月內再加碼投資200億美元。

龔明鑫並表示，未來除AI及半導體伺服器領域投資可望持續擴大外，合作範疇也將延伸至生技、天然氣等產業；並承諾政府將全力協助相關投資案順利落地，深化台美雙向投資與產業合作。

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