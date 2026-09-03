赴美、投資美國都要看！資誠點出美國2026稅制三大關鍵變化

美國2025年通過《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act，OBBBA）後，多項原本可能到期的個人稅制正式長期化，讓未來稅務規劃更具確定性。不過，對高資產族群、跨境家庭及企業主而言，真正需要注意的已不只是稅率高低，而是所得、資產傳承與跨境身分如何一起規劃。

資誠出版《2026年美國個人稅務與財富規劃指南》，整理2026年重要制度變化，並歸納出三大規劃主軸，包括跨年度所得稅規劃、財富傳承，以及跨境資產與身分管理。

首先，在所得稅方面，OBBBA延續七級個人所得稅率制度，最高邊際稅率維持37%，合格商業收入（QBI）扣除等規定也長期化；州及地方稅（SALT）扣除上限在特定年度提高，但高所得者仍有縮減機制。自2026年起，慈善捐贈扣除也面臨新的限制。

指南建議，納稅人應跨年度評估所得實現、資本利得、Roth IRA轉換、慈善捐贈及州稅支付時點，再決定收入或支出要提前還是延後，避免只看單一年度稅負。

第二是財富傳承。2026年美國聯邦遺產稅、贈與稅及隔代移轉稅免稅額為每人1,500萬美元，年度贈與稅免稅額則為每位受贈人1.9萬美元，讓高資產家庭進行生前贈與、信託及家族資產移轉時有更大空間。

不過，指南提醒，生前贈與可能由受贈人承接原始稅基，與死亡後繼承可能享有的稅基調升效果不同，因此不能只以「降低遺產稅」為目標，還要一起評估未來資本利得稅、資產增值空間及家庭現金需求。

第三則是跨境資產與身分管理。美國公民及稅務居民原則上須就全球所得課稅，非美國公民也可能因取得綠卡或符合實質居住測試而成為美國稅務居民。對持有台灣金融帳戶、基金、公司股權或保險投資商品者而言，在移居、投資或處分資產前，應先確認美國稅務分類及申報義務，以降低補稅、罰款或重複課稅風險。

資誠北美業務負責人蘇宥人表示，美國稅務規劃不能只停留在年度報稅或單一節稅工具，而應把家庭目標、資產所在地、稅務居民身分、投資帳戶及財富傳承放在一起評估。尤其跨境家庭越早建立完整的資產與申報清單，越能降低制度差異及申報疏漏帶來的風險。