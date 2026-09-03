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持續推動「新創三箭」政策 蔣萬安：聚焦資本、人才與市場三大面向

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午到南港瓶蓋工廠出席2026 StartSphere Taipei開幕。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午到南港瓶蓋工廠出席2026 StartSphere Taipei開幕。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安3日出席StartSphere Taipei開幕記者會暨《Immersive Intelligence》XR、AI 驅動的新世代創意經濟論壇。他表示，台北的創新能量與完善的新創生態系，讓台北有信心持續在席捲亞洲的文化科技革命中扮演重要角色，市府也持續推動「新創三箭」政策，打造對新創友善的城市，以及以AI驅動的智慧城市，聚焦資本、人才與市場三大關鍵面向，讓企業變革與文化創新彼此激盪、相互啟發。

台北市長蔣萬安致詞時表示，很榮幸在台北與來自世界各地的產業夥伴齊聚，共同參與2026 Start Taipei。本次活動也是今年「Trendy Taipei」系列活動的核心引擎，將新創產業的創新能量與城市文化慶典緊密結合，展現台北透過文化與科技連結世界的雄心。

蔣萬安指出，文化已不再只是創作者的內容，而是已成為重要資產，可以透過數位化、平台化及資本化，持續帶動創作者經濟、娛樂科技及沉浸式體驗等新興產業快速成長。如今台北正站在文化與科技全球轉型的關鍵位置，因此今年Start Taipei以「Beyond Limits, From the Future」為主題，聚焦娛樂科技、文化內容及國際連結三大核心支柱。

他強調，這也展現台北推動娛樂、科技與資本跨領域融合的成果，並持續朝成為亞洲文化科技創新樞紐的目標邁進。今年活動為期兩天，將舉辦五場活動，以及橫跨多元領域的「Cultreneurs」文化科技創新展覽，涵蓋電影電視、遊戲、音樂、時尚、IP及生活應用等文化與創意結合科技的領域。

蔣萬安說，今天聚集在這裡的每一個人，不只是創作者，更是將創意轉化為產業影響力的先驅。台北很榮幸歡迎來自九個國家的產業領袖、創投業者及新創團隊，共同探索AI科技如何重塑內容產業，同時向大眾展示AI為文化與科技帶來的創新成果。

蔣萬安指出，台北的創新能量與完善的新創生態系，讓台北有信心持續在席捲亞洲的文化科技革命中扮演重要角色。市府也持續推動「新創三箭」政策，打造對新創友善的城市，以及以AI驅動的智慧城市，聚焦資本、人才與市場三大關鍵面向，讓企業變革與文化創新彼此激盪、相互啟發，且透過新創服務辦公室，以及市府與合作夥伴所建立的國際合作網絡，將協助更多新創團隊與國際市場接軌。這不只是一場活動，更是台北與世界共同創造未來的平台，希望透過兩天的交流，台北不只是新創團隊的下一站，更能成為拓展亞洲市場的首選，更邀請大家一起讓創意落地，讓科技為文化注入力量。

蔣萬安 市場 智慧城市

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