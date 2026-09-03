盧特尼克稱台加碼美300億美元 龔明鑫：3個月追加200億美元

美國商務部長盧特尼克二日接受ＣＮＢＣ表示，台灣下周將宣布對美國加碼投資兩百億到三百億美元，他說這是先前與台灣貿易協議的一部分。

盧特尼克說，承諾在美國製造半導體的投資額，已達一點二兆美元左右，其中包括台積電和美光等企業。部分協議是受到今年稍早敲定的美台貿易協議帶動，根據協議，台灣承諾五千億美元的投資與信用擔保，支持美國高科技製造。

SEMICON Taiwan 2026昨天開幕，經濟部長龔明鑫在參加美國館開幕式時表示，台灣與美國的供應鏈合作、相互投資趨勢明顯，五月參加Select USA時，盤點台灣企業投資美國金額是三五○億美元，到現在短短三個月，盤點投資金額再追加兩百億美元，共計五五○億美元（約新台幣一點七四兆元），相信趨勢還會持續下去。

針對盧特尼克的說法，不具名財經官員表示，盧提到台灣「下周」會宣布加碼投資美國應該是口誤，至於加碼金額應為經長龔明鑫提到的兩百億美元。

生技、能源業 也有意赴美

龔明鑫昨說，目前盤點投資領域，集中在半導體及ＡＩ伺服器領域，實際上，台灣業者對赴美投資興趣並不限於科技業，包括生技及能源等領域，也都有不少企業表達高度興趣，顯示赴美布局正逐漸擴大至更多產業。

龔明鑫、國發會主委葉俊顯今年五月率團赴美參與Select USA，經濟部當時盤點，有意赴美投資企業包括聯電、環球晶、穩懋、鴻海、仁寶等，經濟部並承諾從融資保證等面向協助台廠落地。這段期間以來，台積電先前宣布再加碼一千億美元赴美投資，其他業者也持續表態赴美投資。

美擬徵新一輪半導體關稅

盧特尼克受訪時除了提到台灣將加碼對美投資，還表示川普政府評估開徵新一輪半導體關稅，或許會提高外國製晶片稅率，好吸引更多製造業回流美國。

外傳新一輪關稅的覆蓋範圍可能從半導體本身擴大至含有晶片的產品，從而波及進口的資料中心伺服器和消費電子產品。

他說，業者若投資美國製造，可望獲得關稅優惠，比照川普當局先前對製藥業作法。盧特尼克說：「在美國製造，我們會給予關稅抵減；不在美國製造，將支付關稅。這種措施非常合理，也發揮效果。」

批評人士警告，加徵關稅可能推高在美國建設數據中心的成本。不過，盧特尼克認為，對在美國進行晶片製造的企業給予關稅減免，可以作為解決這一問題的一種辦法。

盧特尼克表示，「我認為你們將看到的是一種有針對性、經過審慎設計的關稅政策。簡單來說就是，如果你在美國生產，就不用繳納關稅；如果你不在美國生產，那麼要進入這個世界上最重要的市場，就得做好繳納關稅的準備」。

科技業支持者說，川普想在美國國內生產更多晶片，他們並不反對，但先進晶圓製造廠需耗費數十億美元，並需要數年甚至數十年建造。美國打造出產能之前，美企仍須倚賴少數亞洲公司，如馬來西亞、南韓、台灣業者。

兩者之間的對抗，暴露出川普當局科技政策的矛盾，即政府重建美國晶片製造業的努力，與贏得ＡＩ競賽的承諾，相互衝突。業界警告，用關稅逼迫晶片重回美國生產，是對ＡＩ榮景所需的進口品課稅，可能迫使美企取消興建資料中心的計畫。