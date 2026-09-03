資金匯回專法2.0 財部有3疑慮

亞資中心拚吸金，金融業提出三項亞資租稅建言，其中針對是否訂定境外資金匯回專法二點○，財政部認為國內資金已相對充裕，並且有公平、市場衝擊及洗錢等三大疑慮，因此應該再審慎評估。

因應美中貿易戰，並引導資金回台投資，政府在二○一九年訂定「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（境外資金匯回專法），提供匯回資金第一年百分之八、第二年百分之十的優惠稅率；若資金用來實質投資稅率可再減半。

金融總會二○二六年金融建言白皮書提到，因應供應鏈重組、地緣政治及亞資中心政策，建議啟動境外資金匯回專法二點○，相較一點○版，業界盼增加租稅誘因及資金運用彈性，讓回台資金可投入REITs、資產證券化、私募股權基金（ＰＥ）或透過家族辦公室配置。

據了解，在一場跨部會討論中，財政部對此持保留意見。財政部表示，境外資金並不等同境外所得，台商將境外資金匯回國內，屬於資金運用事項，未必涉及境外所得課徵所得稅或所得基本稅額問題。

此外，財政部認為，為避免國內在地經營台商衍生公平性爭議，加上目前國內資金充沛，若再透過租稅優惠持續鼓勵資金匯回，恐引發外界對大量資金回流衝擊不動產、匯市的疑慮。再者，頻繁實施類似吸引資金回流政策，也容易引發國際對我國洗錢防制力道的質疑，存在被列入「加強監控名單」的風險。因此，是否重啟資金匯回專法，財政部認為宜再審慎評估。

會計師公會主張，資金匯回專法二點○不一定全面開放回台資金運用，可限定投入符合亞資中心政策的商品，例如ＰＥ，把過去鼓勵「台商資金回流」的政策，轉為替亞資中心「導流資金」。

相較二點○明顯踩煞車，財政部對於家族辦公室與ＰＥ的稅制議題認為有考慮空間。首先是國際資產管理及家族辦公室來台，業界希望釐清在台管理全球資產，是否可能被認定為「營業代理人」或「實際管理處所」（ＰＥＭ），並爭取亞資專法提供稅制誘因。

財政部認為，ＰＥＭ制度目前尚未正式實施，家辦又可能採公司、信託或合夥等不同架構，應先釐清組織型態及適用稅制。

業界則擔心法條即使尚未上路，仍可能讓星港家辦卻步，因此建議比照國際設置Safe Harbor「避風港」機制，財部認為可再討論。

其次是ＰＥ有限合夥穿透課稅，業界希望符合條件的ＰＥ在有限合夥基金階段免稅，避免重複課稅。財政部則指出，「產業創新條例」已有特定有限合夥型創投優惠，若要再擴大，仍須檢視租稅公平及適用條件。