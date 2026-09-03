美商務部長：台灣將投資美國300億美元 評估開徵新半導體關稅

美國商務部長盧特尼克2日接受CNBC訪問時表示，台灣下周將宣布對美國投資200億到300億美元，他補充說這是先前與台灣貿易協議的一部分。

盧特尼克還說，川普政府評估開徵新一輪半導體關稅，或許會提高外國製晶片的稅率，好吸引更多製造業回流美國。

不過盧特尼克告訴CNBC，業者若投資美國製造，可望獲得關稅優惠，模仿川普當局先前對製藥業的作法。他說：「在美國製造，我們會給予關稅抵減；不在美國製造，將支付關稅。這種措施非常合理，也發揮效果。」

他說，承諾在美國製造半導體的投資額，已達1.2兆美元左右。台灣承諾5,000億美元的投資與信用擔保，來支持美國高科技製造。

美國總統川普此前已經對部分先進半導體徵收25%的關稅。今年1月，美國商務部完成相關貿易調查後，川普下令實施上述進口關稅。不過，新一輪關稅覆蓋範圍可能從半導體本身擴大至含有晶片的產品，從而波及進口的資料中心伺服器和消費電子產品。

批評人士警告，進一步加徵關稅可能推高在美國建設資料中心的成本。不過，盧特尼克認為，對在美國製造晶片的企業享有關稅減免，可以作為解決此一問題的一個辦法。

盧特尼克表示，「我認為你們將看到的是一種有針對性、經過審慎設計的關稅政策。簡單來說就是如果你在美國生產，就不用繳納關稅；如果你不在美國生產，那麼要進入這個世界上最重要的市場，就得做好繳關稅的準備。」

上周Politico即已報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅，搭載晶片的產品如筆電、伺服器等，也可能遭課新稅。

知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品，不只晶片，也可能納入許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。

科技業支持者說，川普想在美國國內生產更多晶片，他們並不反對，但先進晶圓製造廠需耗費數十億美元，並需要數年甚至數十年建造。美國打造出產能之前，美企仍須倚賴少數亞洲公司，如馬來西亞、南韓、台灣業者。