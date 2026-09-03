卓揆：備好「東風」 迎向世界

國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）昨（2）日開幕，行政院長卓榮泰出席致詞時表示，政府將以更嚴謹態度計算未來AI發展所需能源成長比例，適度提升以滿足產業需求，從土地、能源、人才、人力、金融等各方面做好準備，備好「東風」、迎向世界，就不會萬事只欠東風。

卓榮泰昨日形容半導體展猶如「華山論劍」，規模年年創新高，今年匯聚65國、超過4,300個攤位參展，其中有19個國家政府設立國家館，以及來自美國、歐盟、英國、印度和波蘭等主政科技、半導體官員來台參與。

卓榮泰表示，半導體產業是台灣13項關鍵戰略產業之一，政府特別重視IC設計能量提升。對此，國科會已提出「晶片驅動台灣產業創新方案」，規劃至2033年，總計投入3,000億元，協助國內廠商與國際鏈結，並支持次世代晶片設計、矽光子、量子等關鍵技術研發。