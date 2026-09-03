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台廠赴美投資衝550億美元 經部：三個月追加200億美元 集中半導體及AI領域

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
經濟部長龔明鑫。 記者鄭超文／攝影
經濟部長龔明鑫。 記者鄭超文／攝影

美國關稅壓力及AI需求爆發下，台廠加速赴美布局，經濟部長龔明鑫昨（2）日表示，根據最新盤點，規劃或正在美國投資的企業，投資金額在短短三個月內追加200億美元，已增至550億美元（約新台幣1.74兆元），反映台廠赴美投資熱度持續升高。

國際半導體展（SEMICON Taiwan 2026）昨日登場，龔明鑫出席美國館開幕時表示，今年5月赴美參加選擇美國（Select USA）投資高峰會時，經濟部盤點約20家半導體及AI伺服器相關企業，規劃或正在美國投資金額合計約350億美元。

隨著AI及半導體訂單需求持續暢旺，短短三個月後再次盤點，企業又規劃額外追加200億美元投資，使投資規模來到550億美元（不含台積電）。

龔明鑫指出，目前盤點投資領域，集中在半導體及AI伺服器領域，實際上，台灣業者對赴美投資興趣並不限於科技業，包括生技及能源等領域，也都有不少企業表達高度興趣，顯示赴美布局正逐漸擴大至更多產業。

今年5月，龔明鑫、國發會主委葉俊顯率團赴美參與Select USA，經濟部當時盤點，有意赴美投資企業包含聯電（2303）、環球晶（6488）、穩懋（3105）、鴻海（2317）、仁寶（2324）等，經濟部並承諾從融資保證等面向協助台廠落地。

而在台廠積極赴美投資同時，美商也持續投資台灣，龔明鑫表示，今年1至7月外資來台投資金額達139億美元，較去年同期大增78%，最大投資案來自美光，以債轉股方式投資台灣美光75億美元，輝達（NVIDIA）日前宣布投資聯發科35億美元，也凸顯美國企業持續加碼台灣科技產業。

龔明鑫表示，今年SEMICON Taiwan美國館規模相當龐大，共有美國11州參與，來台人數超過250人，是整個展覽規模排名前三大的國家館之一。

龔明鑫 半導體 關稅

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