聽新聞
0:00 / 0:00

因應中東戰事衝擊…政院將追加6,000億預算 軍公教加薪採二階段調整

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
行政院3日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。聯合報系資料照
行政院3日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。聯合報系資料照

政院今（3）日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。其中因應中東戰事以來，中油、台電吸收部分油價漲幅，擬於追加預算中編列逾2,000億元增資中油，並且撥補台電700億元。

立法院不久前剛三讀今年度總預算，明年度總預算也剛送到立法院。行政院今日將於院會討論今年度追加預算，全案於院會討論後，由行政院長卓榮泰拍板。

據了解，此次追加預算規模經過跨部會多次討論、盤點，並審酌立院三讀總預算情形，多方考量後，總規模將達6,000億元，不過仍需立法院點頭。

此次預算最關鍵的一筆在於中油、台電財務支持，尤其台電是否能獲得支持，更牽動10月電價是否調整。

因應中東戰事引發國際油價震盪，行政院為照顧國內民生、穩定物價，中油持續吸收成本，凍漲民生氣價，但同時電業用戶氣價則持續調漲，中油日前宣布9月再漲5.83％，對台電財務形成壓力，台電、中油有如難兄難弟。

據悉，追加預算中，將對中油增資逾2,000億元，等於占約三分之一左右，另規劃撥補台電700億元，規模均相當可觀。

其餘預算重點，因應中東情勢的物價平抑措施還包括交通部相關補貼，民航、航港、公路等領域合計將獲約25.8億元補助。

此外，明年軍公教加薪採二階段調整，第一階段是自今年7月1日起調增專業加給、主管加給，第二階段是明年再調薪4%。第一階段部分，將編入今年追加預算，規模約107億元。

至於老農津貼、國民年金及六大社福津貼調增，亦自今年7月1日起上路，這部分追加預算約215億元。 國防預算方面，此次追加預算，預計將先前國防特別條例未被納入的項目列入追加預算，無人機採購預算預料也將納入。

追加預算 政院 卓榮泰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本政府明年度預算將創高 估達8,950億美元

不理國會⋯明年媒宣費預算 政院13億編好編滿

無人機條例 六年編2,400億 政院：儘速編列預算

無人載具發展條例送出立法院 行政院是否副署受矚目

相關新聞

因應中東戰事衝擊…政院將追加6,000億預算 軍公教加薪採二階段調整

行政院今（3）日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。其中因應中東戰事以來，中油、台電吸收部分油價漲幅，擬於追加預算中編列逾2,000億元增資中油，並且撥補台電700億元。

境外資金回台2.0卡關 財政部提公平性、市場衝擊等3大疑慮

亞資中心拚吸金，稅制卻先遇關卡。金融業提出三項亞資租稅建言，其中重啟境外資金回台專法2.0遭財政部踩煞車，直指國內資金已相對充裕，並有公平性、市場衝擊及洗錢三大疑慮；PE與家辦稅制則仍留有討論空間。

境外資金回台2.0卡關 財部：避免國際質疑洗錢防制

金管會力推亞洲資產管理中心，業界期待政府加大租稅優惠力道，推出「境外資金專法2.0」，但財政部表示，境外資金專法1.0是在2021年8月落日，若頻繁實施類似政策，恐讓國際質疑台灣洗錢防制力道，必須審慎評估。

資金匯回專法2.0 財部有3疑慮

亞資中心拚吸金，金融業提出三項亞資租稅建言，其中針對是否訂定境外資金匯回專法二點○，財政部認為國內資金已相對充裕，並且有公平、市場衝擊及洗錢等三大疑慮，因此應該再審慎評估。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。