因應中東戰事衝擊…政院將追加6,000億預算 軍公教加薪採二階段調整

行政院今（3）日將於院會通過今年度中央政府總預算追加預算案，據了解，整體追加預算規模將超過6,000億元。其中因應中東戰事以來，中油、台電吸收部分油價漲幅，擬於追加預算中編列逾2,000億元增資中油，並且撥補台電700億元。

立法院不久前剛三讀今年度總預算，明年度總預算也剛送到立法院。行政院今日將於院會討論今年度追加預算，全案於院會討論後，由行政院長卓榮泰拍板。

據了解，此次追加預算規模經過跨部會多次討論、盤點，並審酌立院三讀總預算情形，多方考量後，總規模將達6,000億元，不過仍需立法院點頭。

此次預算最關鍵的一筆在於中油、台電財務支持，尤其台電是否能獲得支持，更牽動10月電價是否調整。

因應中東戰事引發國際油價震盪，行政院為照顧國內民生、穩定物價，中油持續吸收成本，凍漲民生氣價，但同時電業用戶氣價則持續調漲，中油日前宣布9月再漲5.83％，對台電財務形成壓力，台電、中油有如難兄難弟。

據悉，追加預算中，將對中油增資逾2,000億元，等於占約三分之一左右，另規劃撥補台電700億元，規模均相當可觀。

其餘預算重點，因應中東情勢的物價平抑措施還包括交通部相關補貼，民航、航港、公路等領域合計將獲約25.8億元補助。

此外，明年軍公教加薪採二階段調整，第一階段是自今年7月1日起調增專業加給、主管加給，第二階段是明年再調薪4%。第一階段部分，將編入今年追加預算，規模約107億元。

至於老農津貼、國民年金及六大社福津貼調增，亦自今年7月1日起上路，這部分追加預算約215億元。 國防預算方面，此次追加預算，預計將先前國防特別條例未被納入的項目列入追加預算，無人機採購預算預料也將納入。