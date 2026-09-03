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境外資金回台2.0卡關 財部：避免國際質疑洗錢防制

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

金管會力推亞洲資產管理中心，業界期待政府加大租稅優惠力道，推出「境外資金專法2.0」，但財政部表示，境外資金專法1.0是在2021年8月落日，若頻繁實施類似政策，恐讓國際質疑台灣洗錢防制力道，必須審慎評估。

境外資金匯回專法是在2019年8月15日上路，在美中貿易戰背景下，為吸引台商回台投資，提供為期兩年的租稅優惠，當時並透過層層把關，避免熱錢過度湧入市場。如今政府力推亞資中心，業界出現境外資金專法2.0聲音，但財政部態度明顯保留。

財政部表示，境外資金專法有其背景，當時是因應美中貿易戰，當時為符合國際洗錢防制規範，並踐行亞太洗錢防制組織（APG）對洗錢與資恐防制的審查程序，審慎訂定相關措施並撰擬書面報告提交APG審查，避免衝擊APG相互評鑑，以維護我國形象及聲譽，及對外金融與經貿發展。

財政部關注重點在於租稅公平。為避免國內在地經營台商衍生公平性爭議，加上目前國內資金充沛，若再持續鼓勵資金匯回，恐引發外界對大量資金回流衝擊不動產、匯市疑慮。

財政部強調，境外資金並不等於境外所得，財政部曾發布解釋令，回台資金若屬於本金、已課過稅或已超過核課期間等情形，都屬於免課稅資金。

洗錢防制 洗錢 財政部

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