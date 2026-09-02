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獨／亞資中心拚吸金卡關！境外資金回台2.0 財政部3大疑慮踩煞車

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金融業提出三項亞資租稅建言，其中重啟境外資金回台專法2.0遭財政部踩煞車，直指國內資金已相對充裕，並有公平、市場衝擊及洗錢三大疑慮。聯合報系資料照
金融業提出三項亞資租稅建言，其中重啟境外資金回台專法2.0遭財政部踩煞車，直指國內資金已相對充裕，並有公平、市場衝擊及洗錢三大疑慮。聯合報系資料照

亞資中心拚吸金，稅制卻先遇關卡。金融業提出三項亞資租稅建言，其中重啟境外資金回台專法2.0遭財政部踩煞車，直指國內資金已相對充裕，並有公平、市場衝擊及洗錢三大疑慮；PE與家辦稅制則仍留有討論空間。

金融總會2026年金融建言白皮書建議，因應供應鏈重組、地緣政治及亞資中心政策，重啟境外資金回台專法2.0。

相較1.0版，業界希望增加租稅誘因及資金運用彈性，讓回台資金可投入REITs、資產證券化、私募股權基金（PE）或透過家族辦公室配置。

據了解，在一場跨部會討論中，財政部對此，明顯持保留意見。

財政部指出，境外資金不等於境外所得，現行稅務諮詢及解釋令已可協助台商釐清資金匯回的課稅疑義。

更重要的是，目前國內資金已相對充裕，再推優惠的政策必要性已與當年不同。

財部並拋出三大疑慮，包括對長期在台經營台商是否公平、大量資金回台可能衝擊市場，及洗錢防制受到國際關切，甚至增加遭列入加強監控名單的風險，對重啟2.0持保留。

會計師公會則主張，2.0不一定全面開放回台資金運用，可限定投入符合亞資中心政策的商品，例如PE基金，把過去鼓勵「台商資金回流」的政策，轉為替亞資中心「導流資金」。

相較2.0明顯踩煞車，另外兩項亞資稅制尚未被關門。第一項是國際資產管理及家族辦公室來台。

業界希望釐清在台管理全球資產，是否可能被認定為「營業代理人」或「實際管理處所」（PEM），並爭取亞資專法提供稅制誘因。

財政部認為，PEM制度目前尚未正式實施，家辦又可能採公司、信託或合夥等不同架構，應先釐清組織型態及適用稅制。

業界則擔心法條即使尚未上路，仍可能讓星港家辦卻步，因此建議比照國際設置Safe Harbor「避風港」機制，財部認為可再討論。

第二項則是PE有限合夥穿透課稅。業界希望符合條件的PE基金，在有限合夥基金階段免稅，避免重複課稅。

財政部則指出，現行《產業創新條例》已有特定有限合夥型創投優惠，若要再擴大，仍須檢視租稅公平及適用條件。

三項建言也讓亞資中心下一關逐漸浮現：前一階段重點是金融商品與業務鬆綁，下一階段則進入更難的「稅制戰」。市場認為，財部的租稅紅線將成亞資中心能否真正把錢留下來的關鍵。

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