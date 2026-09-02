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2030年全球半數電力靠綠能、核能 台電新增900萬核安預算

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
台電116年度預算書顯示，新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查的耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已經展開。聯合報系資料照
台電116年度預算書顯示，新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查的耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已經展開。聯合報系資料照

AI與資料中心推升用電需求，核能可望重新進入台電電源規劃內。台電116年度預算書顯示，新增編列900萬元，辦理核能電廠自主安全檢查的耐震安全評估，並明載核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，相關換照文件整備工作已經展開。

台電在預算書中表示，為確保核電安全、提升核能電廠因應地震及海嘯等天然災害的防範能力，116年度編列「核能電廠自我安全檢查作業之耐震安全評估作業經費」900萬元；另編列1,432萬元，辦理核能電廠機率式地震風險評估（SPRA）同儕審查意見技術支援，以及地震易損性評估支援。

台電說明，「核子反應器設施管制法」第六條已於2025年5月23日完成修正公告，核子反應器設施運轉執照申請審核辦法第十六條、第十六條之一及第十六條之二修正條文，也於同年10月8日正式公告。

此外，台電核電廠現況評估報告已奉經濟部核定，評估結果顯示，核二、核三廠具備換發運轉執照可能性，因此依法辦理兩座核電廠運轉執照換發申請的文件整備工作，也就是自主安全檢查。

不過，預算書也清楚列出後續程序。台電表示，目前換照申請整備工作仍在執行中，待依法備齊換照文件等資料，並填具「核子反應器設施運轉執照換照申請書」後，還須報請主管機關核能安全委員會審核；只有在獲准換發運轉執照後，才能填換核子燃料。

除了核二、核三廠換照作業，台電也在分析電業經營環境時，納入核能在全球電力供給中的角色。

台電引用國際能源總署（IEA）於今年2月發布的「2026年電力市場報告」指出，2026年至2030年間，全球電力需求將以年均3.6%的速度成長；在供給端，再生能源、天然氣及核能將共同滿足新增電力需求。

依IEA預測，至2030年，全球將有一半電力來自再生能源與核能；同一期間，天然氣發電量預計也將以年均2.6%的速度持續增長。

台電表示，人工智慧、高效能運算及雲端服務持續擴充，加上半導體等產業用電需求成長，預估未來隨大電力時代來臨、電動車普及、工業發展、極端氣候帶動空調需求，以及AI與資料中心快速擴張，整體電力需求仍將持續增加。

面對淨零轉型及能源安全挑戰，台電指出，未來將持續掌握國內外能源情勢，投入電源建設、強韌電網及需求面管理相關預算，以因應國內逐年成長的電力需求，及政府2050淨零排放等艱鉅挑戰。

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