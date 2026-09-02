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龔明鑫：台企業渴望赴美投資 短短3個月增200億美元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
SEMICON Taiwan 2日開幕，經濟部長龔明鑫在美國館開幕儀式致詞時表示，台灣企業渴望赴美投資。聯合報系資料照
SEMICON Taiwan 2日開幕，經濟部長龔明鑫在美國館開幕儀式致詞時表示，台灣企業渴望赴美投資。聯合報系資料照

SEMICON Taiwan 2026今（2）日登場，經濟部長龔明鑫參加美國館開幕式，他表示，台灣與美國之間的供應鏈合作、相互投資趨勢明顯，5月參加Select USA時，盤點台灣企業投資美國金額是350億美元，到現在短短3個月，盤點投資金額再追加200億美元，相信趨勢還會持續下去。

半導體年度盛事之一SEMICON Taiwan周三開幕，美國在台協會與美國各州政府辦事處協會主辦美國館，龔明鑫應邀在開幕儀式上致詞，美國館規模排名前三大。

龔明鑫表示，受到AI與半導體需求快速成長帶動，台灣企業近年赴美投資意願持續升高，「台灣的企業也很希望去參加美國的Select USA，或是透過這樣的平台更認識美國的投資環境，他們很渴望可以到美國去投資。」

龔明鑫指出，經濟部今年5月在Select USA期間盤點20家有意赴美投資或已在美投資的台灣企業，涵蓋半導體及AI伺服器相關產業，投資金額合計約350億美元；隨著產業需求持續升溫，經濟部近期再次盤點企業投資意向，短短3個月內，預計再增加約200億美元投資。

台美雙向投資同樣呈現熱絡趨勢，龔明鑫表示，今年1至7月，外資來台投資金額達139億美元，較去年同期成長78%，其中最大投資案為美光以債轉股方式投資台灣美光75億美元。此外，NVIDIA日前也宣布投資聯發科35億美元，顯示美國企業對台灣半導體及科技產業的投資興趣持續增加。

龔明鑫表示，目前台灣企業赴美投資不僅集中在半導體與AI伺服器，生技、天然氣及能源等領域也具有高度投資興趣，他強調，台美之間相互投資的意願愈來愈高，且這些投資對雙方都有利，也能對全世界做出最大的貢獻。

龔明鑫 半導體 供應鏈

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