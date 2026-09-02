能源產業迎需求將迎旺季 台廠高力、東元商機浮現

隨著今年第4季進入北半球供暖旺季，能源產業需求迎來季節性轉折，供暖電氣化與油氣設備電動化成為市場關注焦點。

法人分析，第4季進入北半球供暖旺季後，短期有利Heat Pump與天然氣需求回升，核心投資主軸可聚焦「設備滲透率與規格升級」。在Heat Transfer領域，歐洲Heat Pump需求復甦，加上R290天然冷媒及Data Center Liquid Cooling應用擴大，帶動高效率BPHE需求成長，產品也由標準型換熱器朝Asymmetric、高耐壓及Low Charge等高階設計升級。

其中，法人看好高力（8996）直接受惠Heat Pump復甦及高階BPHE產品占比提升，國際供應鏈則包括Alfa Laval（ALFA SS）及SWEP／Dover（DOV US）。

天然氣設備方面，法人正向看待NGS（NGS US）、Archrock（AROC US）及Emerson（EMR US），分別受惠Compression Horsepower增加、Fleet維持高利用率，以及E-Skid Automation Content提升。此外，東元（1504）在北美油氣市場持續布局E-Skid，亦可望受惠油氣開採量增加所帶動的設備需求。