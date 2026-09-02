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經濟部攜六大支付平台催買氣 40萬商家接力擴大內需

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

為搶攻消費商機，經濟部商業發展署2日宣布，9月將攜手LINE Pay、街口支付、全支付、愛金卡、悠遊付及一卡通等六大支付平台，推出「遊食購 嗶出好運消費月」，串聯全台超過40萬家商家推出消費滿額抽獎，希望透過行動支付回饋，帶動民眾消費、替內需市場增添動能。

商業署說明，本次活動以日常生活中的「遊、食、購」消費需求為主軸，透過LINE Pay、街口支付、全支付、愛金卡、悠遊付及一卡通等六大支付平台，整合各平台會員與遍布全國的合作商家，擴大活動觸及範圍，讓應用場域深入商圈、市場、餐飲、零售及街頭巷尾等日常門店，讓民眾無論休閒出遊、日常用餐或逛街採買，只要使用慣用的行動支付工具即可輕鬆參與。

商業署補充，本次攜手六大支付平台共同辦理「遊食購 嗶出好運消費月」，藉由支付平台觸及廣度與回饋抽獎機制，降低民眾參與門檻，將數位支付便利轉化帶動實體店家消費，實質營造熱絡買氣。期望全民一起參與，為內需市場挹注動能，帶動商業服務業持續成長提升。

商業署強調，商業服務業是我國內需市場最重要的支撐力量，歷年來經濟部輔導商業服務業透過品牌優化、美學改善、服務流程再造、多語友善服務及數位工具導入，強化商業服務業發展並帶給消費者更好的消費體驗；今年並透過特色主題展售、數位福袋行銷、商家優惠回饋與跨域合作等多元方式，串聯服務相關產業共同響應，創造消費契機，同時也結合國際大型會展、賽事、節慶等活動，共同向國際旅客行銷，導流引客促進延伸消費體驗，為商業服務業帶來實際商機。

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