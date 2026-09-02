快訊

氣到450萬支票直接丟碎紙機！建商負責人一時衝動 公司也要得賠

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部多元培力就業計畫 微創商家中秋推薦

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

今年中秋節後接續教師節共有4天的連假，勞動部勞動力發展署輔導的多元培力就業計畫及微創商家，有許多獨具特色的商品和旅遊行程。今年特別主推位於台灣東西岸的兩大特色景點——苗栗西湖的低碳農村遊，以及台東都蘭的原鄉文化體驗。

勞動部勞動力發展署表示，民眾在享受悠閒假期的同時，也能以實際行動支持在地產業，創造弱勢就業機會，度過一個別具意義的幸福中秋。

苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會位於苗栗縣湖東休閒農業區內，透過多元培力就業計畫完成整合西湖鄉農村聚落，引進低碳小型電動車載客，串聯各個景點與農場，形塑出西湖低碳、親近土地的旅遊特色，成功帶動西湖鄉的農村產業經濟發展。

西部亮點－苗栗西湖「綠色低碳負擔輕」，以綠色旅遊、環境教育為發展重點，開發伴手禮製作及活動體驗，以創造多樣化的在地就業機會。

在台東都蘭的台11線上，海風夾雜著阿美族的樂天與強韌傳統性格。在台東阿度蘭阿美斯文化協進會將沉睡多年的林場，透過多元培力就業計畫以推動「都蘭國」品牌，打造成支持青年回流的職場。

東部亮點－台東都蘭「都蘭國度新風貌」，將傳統樹皮衣文化轉譯為具競爭力的文創商品，整合部落資源，提供系統化文化體驗與低碳遊程，落實文化傳承與在地就業的永續循環。

勞動力發展署推動多元培力就業計畫每年進用約2,800位弱勢失業者，提供微型創業輔導每年服務超過4,500人次。多元培力就業計畫執行單位及微創商家遍及全台各地，勞動力發展署特別製作中秋節型錄，可至「社會經濟入口網」網站挑選。

微創 勞動部 中秋

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

靜宜大學資訊學院就業學程鏈結20家企業 320小時實戰「畢業即就業」

開學季搶才 統一超商釋出逾5000個職缺

開學季搶才！統一超釋出逾5,000個職缺 最高年薪上看百萬

績優點子競賽鼓勵青年投入地方創生 徵件到9月21日

相關新聞

丁學文專欄／貝森特對幹華許 美債從避風港變火藥庫

8月28日，美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）在備受關注的Jackson Hole中央銀行年會演講中，對居高不下的通膨表達憂心，更透露可能升息的口風，這和最近動作頻頻想要壓低債券殖利率的財政部長貝森特（Scott Bessent）形成尷尬對比。從拉抬日圓到宣布把債券回購規模提高一倍以上，加上公開警告各國停止與伊朗做生意，貝森特儼然成了川普麾下的馬前卒，也逼得高深莫測的華許裡外不是人，美國財經決策正進退維谷。

全球製造業PMI維持擴張 台韓中都在榮枯線上 美國53.9優於預期

全球AI硬體需求持續火熱，帶旺亞洲工廠8月生產活絡，台日韓中製造業景氣均維持擴張，為仰賴出口的亞洲經濟增添動能。歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。

中經院分析記憶體缺貨 成AI鏈瓶頸

中經院昨（1）日公布8月製造業採購經理人指數（PMI）上升至62.5，連11月維持擴張。中經院院長連賢明指出，台灣出口及AI產業需求仍強，但原物料價格上升速度加快，部分廠商已反映「搶料」情況，供應鏈成本壓力正在快速累積。

市場對央行升息預期再度升溫

中央銀行昨（1）日受財政部委託標售5年期115年度甲類第8期中央政府建設公債，最高得標利率衝上1.82%，攀2008年10月金融海嘯時期以來同年期標售新高，較今年2月26日同年期公債最高得標利率1.341%大增47.9個基本點，顯示近期債券市場利率中間值明顯上移，市場對央行9月理監事會升息預期再度升溫。

賴總統：完善算力、開創下波成長 將續推晶創台灣方案布局關鍵技術

賴清德總統昨（1）日表示，台灣已建立完整半導體聚落，有能力製造全世界最先進的晶片，政府將持續推動晶創台灣方案、AI新十大建設等政策，布局矽光子、量子科技、AI機器人等關鍵技術，並完善算力、水、電、土地、人才等基礎條件，開創下波產業成長。

賴清德總統喊話歐盟簽租稅協定

賴清德總統昨（1）日出席2026投資歐盟論壇表示，許多台灣企業已從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局，台歐半導體各有所長，盼整合雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，並希望歐盟推動與台灣簽署租稅協定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。