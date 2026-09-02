勞動部多元培力就業計畫 微創商家中秋推薦

今年中秋節後接續教師節共有4天的連假，勞動部勞動力發展署輔導的多元培力就業計畫及微創商家，有許多獨具特色的商品和旅遊行程。今年特別主推位於台灣東西岸的兩大特色景點——苗栗西湖的低碳農村遊，以及台東都蘭的原鄉文化體驗。

勞動部勞動力發展署表示，民眾在享受悠閒假期的同時，也能以實際行動支持在地產業，創造弱勢就業機會，度過一個別具意義的幸福中秋。

苗栗縣西湖鄉休閒產業發展協會位於苗栗縣湖東休閒農業區內，透過多元培力就業計畫完成整合西湖鄉農村聚落，引進低碳小型電動車載客，串聯各個景點與農場，形塑出西湖低碳、親近土地的旅遊特色，成功帶動西湖鄉的農村產業經濟發展。

西部亮點－苗栗西湖「綠色低碳負擔輕」，以綠色旅遊、環境教育為發展重點，開發伴手禮製作及活動體驗，以創造多樣化的在地就業機會。

在台東都蘭的台11線上，海風夾雜著阿美族的樂天與強韌傳統性格。在台東阿度蘭阿美斯文化協進會將沉睡多年的林場，透過多元培力就業計畫以推動「都蘭國」品牌，打造成支持青年回流的職場。

東部亮點－台東都蘭「都蘭國度新風貌」，將傳統樹皮衣文化轉譯為具競爭力的文創商品，整合部落資源，提供系統化文化體驗與低碳遊程，落實文化傳承與在地就業的永續循環。

勞動力發展署推動多元培力就業計畫每年進用約2,800位弱勢失業者，提供微型創業輔導每年服務超過4,500人次。多元培力就業計畫執行單位及微創商家遍及全台各地，勞動力發展署特別製作中秋節型錄，可至「社會經濟入口網」網站挑選。