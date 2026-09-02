快訊

氣到450萬支票直接丟碎紙機！建商負責人一時衝動 公司也要得賠

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

聽新聞
0:00 / 0:00

職災勞工可續加勞保 二年內僅需自付20%保費

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部提醒，參加勞工保險之勞工若不幸遭遇職業災害，於醫療期間終止勞動契約並退保，可依《勞工職業災害保險及保護法》第77條規定辦理繼續參加勞工保險，至符合請領老年給付之日止；但職業災害勞工已領取失能給付，且經評估為終身無工作能力者，不得繼續加保。

續保期間除得請領同一職業傷病及其引起疾病之職業災害保險各項給付，並可持續累積勞保年資，除不予勞保傷病給付外，享有勞保相關給付保障，讓保險權益不中斷。

勞動部進一步指出，為減輕職災勞工於離職後繼續參加勞工保險期間的保險費負擔，於初次辦理續保生效之日起二年內，勞工僅需自付20%保險費，其餘80%由勞工職業災害保險基金補助。

於辦理續保滿二年之日起，保險費由勞工負擔50%，勞工職業災害保險基金補助50%，持續提供職災勞工朋友必要的支持與後盾。

勞動部提醒，勞工申請繼續參加勞工保險，應於原發生職業災害單位退保之日起五年內，透過原投保單位、勞工團體或直接向勞工保險局辦理續保，相關申請程序及應備書件可至勞工保險局網站查詢下載，符合續保條件的勞工，不要忘記自身權益儘早辦理。

保費 勞保 職災

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

8年拚出33項首創政策 侯友宜：新北做勞工朋友最大後盾

今年截至7月底 新制勞退分紅平均10.2萬元

勞動基金7月回吐2,463億元 新制勞退分紅減至10.2萬元

勞動部新會期優先法案 洪申翰：中小微轉型條例涉留才部分

相關新聞

丁學文專欄／貝森特對幹華許 美債從避風港變火藥庫

8月28日，美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）在備受關注的Jackson Hole中央銀行年會演講中，對居高不下的通膨表達憂心，更透露可能升息的口風，這和最近動作頻頻想要壓低債券殖利率的財政部長貝森特（Scott Bessent）形成尷尬對比。從拉抬日圓到宣布把債券回購規模提高一倍以上，加上公開警告各國停止與伊朗做生意，貝森特儼然成了川普麾下的馬前卒，也逼得高深莫測的華許裡外不是人，美國財經決策正進退維谷。

全球製造業PMI維持擴張 台韓中都在榮枯線上 美國53.9優於預期

全球AI硬體需求持續火熱，帶旺亞洲工廠8月生產活絡，台日韓中製造業景氣均維持擴張，為仰賴出口的亞洲經濟增添動能。歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。

中經院分析記憶體缺貨 成AI鏈瓶頸

中經院昨（1）日公布8月製造業採購經理人指數（PMI）上升至62.5，連11月維持擴張。中經院院長連賢明指出，台灣出口及AI產業需求仍強，但原物料價格上升速度加快，部分廠商已反映「搶料」情況，供應鏈成本壓力正在快速累積。

市場對央行升息預期再度升溫

中央銀行昨（1）日受財政部委託標售5年期115年度甲類第8期中央政府建設公債，最高得標利率衝上1.82%，攀2008年10月金融海嘯時期以來同年期標售新高，較今年2月26日同年期公債最高得標利率1.341%大增47.9個基本點，顯示近期債券市場利率中間值明顯上移，市場對央行9月理監事會升息預期再度升溫。

賴總統：完善算力、開創下波成長 將續推晶創台灣方案布局關鍵技術

賴清德總統昨（1）日表示，台灣已建立完整半導體聚落，有能力製造全世界最先進的晶片，政府將持續推動晶創台灣方案、AI新十大建設等政策，布局矽光子、量子科技、AI機器人等關鍵技術，並完善算力、水、電、土地、人才等基礎條件，開創下波產業成長。

賴清德總統喊話歐盟簽租稅協定

賴清德總統昨（1）日出席2026投資歐盟論壇表示，許多台灣企業已從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局，台歐半導體各有所長，盼整合雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，並希望歐盟推動與台灣簽署租稅協定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。