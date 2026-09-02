輸銀：金融支持減輕關稅衝擊 利息減收逾42億元

輸出入銀行表示，台灣7月出口年增32.9%表現亮眼，且在金融支持措施助力下，台廠受美國關稅政策衝擊程度逐漸降低；截至今年8月底，申請貿易融資利息減碼措施減收金額達新台幣42.21億元，中小企業占88.7%。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，受益於全球對AI及雲端運算等高科技產品需求持續上升，台灣7月出口交出亮眼成績單，出口金額達753億美元，年增32.9%，締造連續33個月正成長的紀錄。

輸銀表示，面對全球經貿秩序變動及美國關稅政策挑戰，由財政部主政，自114年8月開辦的金融支持措施持續為受美國關稅影響的廠商提供助力，在多項政策共同支持下，使台灣廠商受衝擊程度逐漸降低。

根據輸銀統計，自去年8月7日開辦至今年8月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理9746件申請，累計融資金額達6289.96億元，利息減收金額達42.21億元，實質協助5536家廠商，其中中小企業受理金額占比約88.7%。

就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.59%）、金屬製品製造業（18.46%）、機械設備製造業（10.4%）、塑膠製品製造業（6.29%）及基本金屬製造業（5.43%）。

在風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年8月底，已協助813家廠商，費用減免件數達1萬5941件，減免金額達1.46億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。