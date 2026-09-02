快訊

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

9月10日鬼門關10禁忌曝光！不准說再見、娃娃收起來「觸犯很可怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

輸銀：金融支持減輕關稅衝擊 利息減收逾42億元

中央社／ 台北2日電

輸出入銀行表示，台灣7月出口年增32.9%表現亮眼，且在金融支持措施助力下，台廠受美國關稅政策衝擊程度逐漸降低；截至今年8月底，申請貿易融資利息減碼措施減收金額達新台幣42.21億元，中小企業占88.7%。

輸出入銀行今天發布新聞稿說明，受益於全球對AI及雲端運算等高科技產品需求持續上升，台灣7月出口交出亮眼成績單，出口金額達753億美元，年增32.9%，締造連續33個月正成長的紀錄。

輸銀表示，面對全球經貿秩序變動及美國關稅政策挑戰，由財政部主政，自114年8月開辦的金融支持措施持續為受美國關稅影響的廠商提供助力，在多項政策共同支持下，使台灣廠商受衝擊程度逐漸降低。

根據輸銀統計，自去年8月7日開辦至今年8月底止，「貿易融資利息減碼（收）」已受理9746件申請，累計融資金額達6289.96億元，利息減收金額達42.21億元，實質協助5536家廠商，其中中小企業受理金額占比約88.7%。

就產業別觀察，輸銀表示，申辦利息減收的前5大產業依序為批發業（23.59%）、金屬製品製造業（18.46%）、機械設備製造業（10.4%）、塑膠製品製造業（6.29%）及基本金屬製造業（5.43%）。

在風險控管與市場拓展方面，輸銀表示，同步推動「輸出保險費用減免」措施，針對具出口美國實績、關連產業或受關稅影響的廠商，提供徵信費及保險費最低1折優惠。截至115年8月底，已協助813家廠商，費用減免件數達1萬5941件，減免金額達1.46億元，有助企業降低貿易風險，並協助其開拓新市場、新客戶，擴大國際營運基磐。

利息 關稅 出口金額

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

分析指美國債務飆升可能衝擊港幣美元聯匯制度 籲港府及早因應

經濟日報社論／美加貿易戰 台灣要看懂警訊

德國對陸貿易政策轉硬！擬數周內推加關稅等措施

8月海外基金績效：黃金、台股暴衝反彈 殖利率上行壓抑債券表現

相關新聞

丁學文專欄／貝森特對幹華許 美債從避風港變火藥庫

8月28日，美國聯準會主席華許（Kevin Warsh）在備受關注的Jackson Hole中央銀行年會演講中，對居高不下的通膨表達憂心，更透露可能升息的口風，這和最近動作頻頻想要壓低債券殖利率的財政部長貝森特（Scott Bessent）形成尷尬對比。從拉抬日圓到宣布把債券回購規模提高一倍以上，加上公開警告各國停止與伊朗做生意，貝森特儼然成了川普麾下的馬前卒，也逼得高深莫測的華許裡外不是人，美國財經決策正進退維谷。

全球製造業PMI維持擴張 台韓中都在榮枯線上 美國53.9優於預期

全球AI硬體需求持續火熱，帶旺亞洲工廠8月生產活絡，台日韓中製造業景氣均維持擴張，為仰賴出口的亞洲經濟增添動能。歐元區更受惠於新訂單躍升，製造業活動站上逾四年來新高，但中東戰事久拖不決，也使成本上升和前景不明的壓力加劇。

中經院分析記憶體缺貨 成AI鏈瓶頸

中經院昨（1）日公布8月製造業採購經理人指數（PMI）上升至62.5，連11月維持擴張。中經院院長連賢明指出，台灣出口及AI產業需求仍強，但原物料價格上升速度加快，部分廠商已反映「搶料」情況，供應鏈成本壓力正在快速累積。

市場對央行升息預期再度升溫

中央銀行昨（1）日受財政部委託標售5年期115年度甲類第8期中央政府建設公債，最高得標利率衝上1.82%，攀2008年10月金融海嘯時期以來同年期標售新高，較今年2月26日同年期公債最高得標利率1.341%大增47.9個基本點，顯示近期債券市場利率中間值明顯上移，市場對央行9月理監事會升息預期再度升溫。

賴總統：完善算力、開創下波成長 將續推晶創台灣方案布局關鍵技術

賴清德總統昨（1）日表示，台灣已建立完整半導體聚落，有能力製造全世界最先進的晶片，政府將持續推動晶創台灣方案、AI新十大建設等政策，布局矽光子、量子科技、AI機器人等關鍵技術，並完善算力、水、電、土地、人才等基礎條件，開創下波產業成長。

賴清德總統喊話歐盟簽租稅協定

賴清德總統昨（1）日出席2026投資歐盟論壇表示，許多台灣企業已從單一個案投資，逐步走向更加整合、長期且深具規模的歐洲布局，台歐半導體各有所長，盼整合雙方優勢，建立半導體戰略夥伴關係，並希望歐盟推動與台灣簽署租稅協定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。